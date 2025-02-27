Zafer Partisi, Öcalan\'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi

Politika

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini fesh etmesi çağrısında bulunurken; yaşanan gelişmeye destek verenlerin yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve siyasi parti de tepki gösterdi.

BAYRAĞI YARIYA İNDİRDİLER

Zafer Partisi, Abdullah Öcalan'ın çağrısına tepki olarak Genel Merkezi'ndeki parti bayrağını yarıya indirdi.

ÇAĞRIDA NE DENİLDİ?

DEM Parti İmralı heyeti tarafından, canlı yayında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 3 sayfalık mesajı önce Kürtçe sonra Türkçe olarak okundu. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.