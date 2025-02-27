Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tepki gösteren Zafer Partisi, genel merkez binasındaki parti bayrağını yarıya indirdi.

27.02.2025 21:01  Güncelleme: 21:59
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere 3. kez İmralı'ya gitti. Heyet ziyaret sonrası Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında terör örgütü PKK'nın silah bırakarak kendisini fesh etmesi çağrısında bulunurken; yaşanan gelişmeye destek verenlerin yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve siyasi parti de tepki gösterdi.

BAYRAĞI YARIYA İNDİRDİLER

Zafer Partisi, Abdullah Öcalan'ın çağrısına tepki olarak Genel Merkezi'ndeki parti bayrağını yarıya indirdi.

ÇAĞRIDA NE DENİLDİ?

DEM Parti İmralı heyeti tarafından, canlı yayında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 3 sayfalık mesajı önce Kürtçe sonra Türkçe olarak okundu. Öcalan'ın mesajında, "Kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Tüm sorumluluğu alıyorum" ifadeleri yer aldı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Zafer Partisi, Öcalan\'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi

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Son Dakika Politika Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Barış null:
    orusbu çocuğu derdiniz ne savaş bitmesinmi 51 31 Yanıtla
  • Serdar Er:
    zorunuza gitti biliyoruz ama Zoruna gidenin borusuna gitsin 44 23 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    kaos ortamından birileri nemalanıyo görünen o ülke umurlarında değil 38 15 Yanıtla
  • Shirin Atmaca:
    kardeşim artık bariş olsun kardeş kardeşi vurmasın Kürt Türk yilardir bu ülkede beraber olarak duşmana karşi savaşmiş bu barişa karşi çıkan irkcidir vatan hainidir 37 14 Yanıtla
  • Murat Zor:
    kandan nemalananlar, ırkçılıktan nemalananlar sevmedi bu işi 28 9 Yanıtla
  • Ers Çky:
    zamanı geldiğin de şu sığ görüşlülerden kurtulmak gerekiyor bunu da eğitimli bir nesille gerçekleştirebiliriz klavye kahramanları 22 12 Yanıtla
  • Orhan Topcubaşı:
    bu neyin kafası vatan hayini uzakta aramamak lazım Tarihi bir fırsat 24 7 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    tabiki ülkemizde bu yaklaşımdan rahatsız olanlar olacaktır.siyaset meydanında kürt hakkları diye bir konuşma hakları ellerinden alındı.Türkiye herşeyin üstesinden gelebilecek bir güçtedir.bunuda başaracaktır.Türkiye içinde olan Tc kimliği taşıyan herkes kardeştir. 21 5 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    yani terör devam etmeliydi ? 10 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    hani teror bıtmıstı 2 7 Yanıtla
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