Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu? - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Geniş Video İzle

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün kameraların karşısına geçerek en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Güler, bir muhabirin yönelttiği "Ödediği primlere göre 12.500 TL emekli maaşı alan emekliler 12.500 TL almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik yok mu?" sorusuna "Bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli" yanıtını verdi.

16.07.2024 13:40  Güncelleme: 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bugün yaptığı açıklamayla en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Güler ayrıca, yurt dışına çıkış harcının 500 liraya çıkarılacağını söyledi.

AK Partili Güler'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız vergi kanunlarıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız. Teklifimiz, 53 maddeden oluşuyor. Maalesef şu anda hali hazırda bu çalıştığımız kanun teklifini dışında sanki başka konular da çalışıyormuş gibi geçen dönemlerde dezenformasyon amaçlı bilgilerin de olduğunu ifade etmek isterim. Teklifimiz ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, vergilemede güvenliğin sağlanması, vergiye uyumun artırılması, bazı istisnaların kaldırılması, cezaların caydırıcılığın artırılması, devreden KDV'nin azaltılması amacıyla vergi kanunlarında düzenleme yapıyoruz.

"POS CİHAZINI BAŞKALARINI KULLANDIRANLARA CEZALARI ARTIRIYORUZ"

Öncelikli olarak kısa vadeli prim oranını yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarıyoruz. Teklifimizde yeni vergi güvenlik müesseseleri oluşturuyoruz. Serbest meslek kazancı ve ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin hasılatları tespit edilecek. Yüzde 20'nin üzerinde uyumsuzluk tespit edilmesi halinde izaha davet edilecekler. Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında cezaların etkinliğinde artırıma gidiyoruz. Başkasına ait POS cihazını, IBAN'ını kullananlara cezaları artırıyoruz. Vergi aslını, uzlaşma kapsamı dışına çıkarıyoruz. Cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabilecek.

Teklif ile vergi adaletinin güçlendirilmesi, verginin payının artırılması, güvenliğin sağlanması, kayıt dışılıkla mücadele, istisnaların kaldırılması, cezaların etkinliğinin artırılması, devreden KDV'nin azaltılması, ithalatın azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlemeler yapıyoruz. Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla çok uluslu şirketlerde elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında kurumlar vergisi alınması konusunda düzenleme getiriyoruz. SGK mevzuatında ilk defa yaşlılık aylığı bağlananların aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan destek priminin Hazine tarafından ödenmesi uygulamasını sonlandırıyoruz. Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı getiriyoruz. Bu vergi OECD'ye bağlı ülkeler kapsamında bu küresel şirketin kurulu olduğu ülke tarafından alınacaktır.

"YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 500 LİRA'YA YÜKSELTİLDİ"

Yurtdışı çıkış harcını 500 lira olarak belirliyoruz. Emeklilerin aylık maaşını 12 bin 500 TL'ye yükseltiyoruz. 2024 yılı Temmuz- Aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişi. Toplam bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon TL. Doktor, diş hekimi gibi faaliyet gösteren gelir vergisine tabi mükelleflerimizin belirli zaman aralıklarında denetimler yapılacak. Ortalama bir rakam ortaya çıkarılacak. Bunun verilen beyannameyle arasında yüzde 20'den fazla fark çıkarsa izaha davet edilecek. En düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olacak.

"BÜTÇEMİZİN BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ"

Açıklamanın ardından muhabirin, "Ödediği primlere göre 12.500 TL emekli maaşı alan emekliler 12.500 TL almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik yok mu? Bütün emeklilere seyyanen 2.500 TL verilse daha adil olmaz mıydı?" sorusuna yanıt veren Güler, şunları söyledi; "Değerli arkadaşlar, bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli. 2024 yılı bütçemiz 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik yaklaşık 1 trilyon 100 milyar ayırmış durumdayız. Seçimlerden önce emeklilik sistemine 2.5 milyona yakın emekli dahil oldu EYT sistemiyle. Bunun bütçemize getirdiği önemli bir yük var"

Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler\'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?

Abdullah Güler, AK Parti, Finans, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Uğur BOZKURT: Onlar alışkın, neleri adaletli ki... 81 4 Yanıtla
  • Rıza Apaydın: Sayın bakanım nedense hep tasarruf emeklilerden yapıldı bunun sizde farkında olmanız gerekiyor 70 0 Yanıtla
    Okay Örüm: emekliler yılı ya ondandır 44 1
  • Onat Kılıçoğlu: Kötü insanlar neden uzun yaşar? 45 1 Yanıtla
  • Kerem saygılı: Bütçenin büyüklüğü lükten latafattan konvoylardan audilerden belli evet 34 1 Yanıtla
  • Cengiz null: Kur korumalı mevduat ın kaç katıtriliyon zar ettirdi açıklayın... Emekliye verilen parayı sanki devlet kendi kasasından veriyor gibi bir lagı yapılıyor.. Ben ve iş yeri 40 yıldır kumbaraya para atıyoruz 31 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bu soruyu soran gazeteci yakın zamanda ya hain ya terörist ilan edilir.böyle acıtacak sorular bunların hosunangitmiyor 30 2 Yanıtla
  • Oooo: İkide bir 2 buçuk milyon EYT yükü diyorsunuz Kim getirdi EYT yi Kimi suçluyorsunuz bilelim 23 3 Yanıtla
    Zerrin Karakütük: muhalefet vaad etti iktidar mecbur kaldı seçim vaadiydi 7 10
  • Coşkun Barış: Bütçeniz var yani halâ 20 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
14:16 İmza parası 50 milyon euro Kylian Mbappe resmen Real Madrid’de İmza parası 50 milyon euro! Kylian Mbappe resmen Real Madrid'de
14:00 Galatasaray’dan Kopenhag’ın sağ beki Elias Jelert’e 10 milyon euro teklif Galatasaray'dan Kopenhag'ın sağ beki Elias Jelert'e 10 milyon euro teklif
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 15:17:31. #1.12#
SON DAKİKA: Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement