Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrol odası görüntülendi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne gerçekleştirdiği saldırının ardından kontrol odasının görüntüleri yayınlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat devam ederken, geçtiğimiz gün Rus birlikleri tarafından Energodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali hedef alındı. Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi, nükleer santralin kontrol odasından yeni görüntüler paylaştı. Yetkililer tarafından Rus güçlerinin kontrolü ele geçirdiği santral çalışanları üzerinden sürekli bilgi alındığı aktarılırken, şu an için santralde olumsuz bir duruma rastlanmadığı da ifade edildi.

Rus güçlerinin santrali ele geçirmeye çalışırken Ukrayna askerleri ile çatışmasının ardından santralin 250 metre uzağındaki yönetim binasında yangın çıkmıştı. - KİEV