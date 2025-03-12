Zekeriya Yapıcıoğlu: CHP\'nin ideolojisi Türkiye\'ye zarar verdi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, gazeteci Neşe Berber'in programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin siyasi yapısından Suriye'deki gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmeler yapan Yapıcıoğlu, özellikle PKK'nın Esad rejimiyle olan ilişkilerine dikkat çekti.

"PKK VE ESAD REJİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER HERKESİN MALUMU"

Zekeriya Yapıcıoğlu, Suriye'deki gelişmelere değinerek PKK'nın Esad rejimiyle olan ilişkilerine dikkat çekti. "PKK'nın Esad ailesi ile ilişkilerinin iyi olduğu bir sır değil" diyen Yapıcıoğlu, Suriye'de yeni bir iç savaşın ülkeyi daha da kötü bir duruma getireceğini vurguladı. Farklı etnik ve inanç gruplarının birlikte yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, aksi halde Suriye'nin bir daha toparlanamayacağını ifade etti.

"CHP'NİN İDEOLOJİSİ TÜRKİYE'YE ÇOK ÇEKTİRDİ"

CHP'nin siyasi yaklaşımını eleştiren Yapıcıoğlu, partinin ideolojisinin Türkiye'ye zarar verdiğini söyledi. "CHP'nin ideolojisi Türkiye'ye çok çektirmiştir" ifadesini kullanan Yapıcıoğlu, anayasanın kutsal bir metinmiş gibi savunulmasını da eleştirdi. Kemalizm'in askeri darbelerle ilişkilendirilebileceğini ifade eden Yapıcıoğlu, anayasa tartışmalarında daha açık ve esnek bir yaklaşım gerektiğini dile getirdi.

"CHP, ATATÜRK'Ü SİYASETEN KULLANIYOR"

Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP'nin Atatürk'ü siyaseten kullandığını öne sürdü. Anayasa değişikliklerine dair yapılan tartışmalarda ideolojik bir direnç gösterildiğini belirten Yapıcıoğlu, "Anayasa kutsal bir metinmiş ve dokunulamazmış gibi bir savunma pozisyonuna giriyorlar" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddialara da değinen Yapıcıoğlu, partisinin herhangi bir kongre masrafının belediye tarafından karşılandığının ispat edilmesi halinde HÜDA PAR'ı kapatacağını söyledi.