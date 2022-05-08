Zelenskiy: "Azovstal fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı" - Son Dakika

Zelenskiy: "Azovstal fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı"

Zelenskiy: "Azovstal fabrikasından 300\'den fazla sivil kurtarıldı"
Son Güncelleme: 08.05.2022 09:38

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Azovstal çelik fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Azovstal çelik fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı" dedi.

Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikasından tahliye edilen siviller hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azovstal çelik fabrikasındaki tahliyelerin ilk aşamasının sona erdiğini belirterek, "Azovstal çelik fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler ekiplerine Azovstal tahliye misyonunun ilk aşamasını gerçekleştirmemize yardım ettikleri için minnettarım" dedi.

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, dün Rus ordusunun yaklaşık 200 kültürel miras alanına zarar verdiğini ifade etti.

Yetkililer ise Azovstal çelik fabrikasındaki sağlık çalışanları ve askerler için tahliyenin ikinci aşamasının devam ettiğini açıkladı. - KİEV

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Zelenskiy: 'Azovstal fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zelenskiy: "Azovstal fabrikasından 300'den fazla sivil kurtarıldı" - Son Dakika
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