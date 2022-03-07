Zelenskiy: "Biz ve terörizm ayrı dünyalardır" - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenskiy: "Biz ve terörizm ayrı dünyalardır"

07.03.2022 14:32
Zelenskiy: "Biz ve terörizm ayrı dünyalardır"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz ve terörizm ayrı dünyalardır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Biz ve terörizm ayrı dünyalardır" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Rusya'nın ülkesindeki saldırılarına yönelik açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Kendimizi koruyuşumuzun 12. günündeyiz. Biz hiçbir zaman bu savaşı istemedik. Onu bize getirdiler. Öldürmeyi hiçbir zaman hayal etmemiştik. Düşmandan kendimizi korumak zorundayız. Avrupa'da bu 80 yıldır görülmedi. Avrupa'da başka bir ülke daha zarar görecek mi? Bunu dünya liderlerine de söyledim. Avrupa'nın kaderini şu an biz belirliyoruz. Saldırılar devam ettikçe partnerlerimiz Rusya'ya yaptırımlarına da devam ediyor. Rusya'nın gazını, petrolünü almamalı ve teröristlere yardım etmemeliyiz. İnsanlık dışı bu gücün karşısında savaşmalı ve insanlığı korumalıyız. Ukrayna ordusunun başarısı ve uluslararası yaptırımların prensipleri barışın yoludur" ifadelerini kullandı.

"Siviller bombalanıyor"

Sivillere yönelik bombardımanın devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Nikolayev şehrinde gece siviller bombalandı. Başka şehirlerde hiçbir askeri unsur olmayan yerler vuruldu ve bu bir terördür. İşgal edilen yerlerde insanlar rehin olarak tutuluyor. Topraklarımıza gelen düşmanın morali bozuk. Sivil yerlerin bombalanması sanki başka bir ülkede oluyor, inanması zor bir durum. Biz her zaman barışı istedik. Hava sahasının kapanması için daha ne kadar insanın ölmesi gerekiyor? Hükümet olarak savaştan sonra Ukrayna'nın yenilenmesinin nasıl yapılacağını planlıyoruz. İmkanı olmayanlar vergiden muaf sayılacak ve bu yardım paketinin içinde olacak. Ukrayna parlamentosu Ukrayna'nın savaştan sonra yenilenmesi için hızlıca çalışacak. Olanlara rağmen hala çalışanlarına maaş ödeyen ve çalışmaya devam edenlere minnettarız" dedi.

"Bizim bayrağımızda kan yok"

Ülkesinin barışçıl ve yeri geldiğinde diğer ülkelere yardım eden bir ülke olduğunu vurgulayan Zelenskiy,"Ülkemizi koruyoruz. Olimpiyatlarda, uzayda bile bulunan bayrağımızı koruyoruz. Bu bayrakla İtalya'ya, Yunanistan'a, İsrail'e, Türkiye'ye, Gürcistan'a, Karadağ'a, Afganistan'a yardım ettik. Diğer ülkelere saldırmadık, yabancı toprakları işgal etmedik, insanları öldürmedik. Biz ve terörizm tamamen ayrı dünyalardır. Bizim bayrağımızda kan yok ve olmayacak. Bu her zaman böyleydi böyle kalacak. Yaşasın Ukrayna" şeklinde konuştu. - KİEV

YORUMLAR
500
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya üzerindeki baskıyı artıracağız Ünlü Ukraynalı aktör Pasha Lee Rus ordusu ile girdiği çatışmada yaşamını yitirdi Ünlü Ukraynalı aktör Pasha Lee Rus ordusu ile girdiği çatışmada yaşamını yitirdi

Vladimir Zelenskiy, Terörizm, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zelenskiy: 'Biz ve terörizm ayrı dünyalardır' - Son Dakika


Son Dakika
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye yok
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
11:41 Başkent bugün düşer mi? Rus tankları Kiev merkezine ilerliyor, Kiev'de barikatlar güçlendiriliyor!
14:17 Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler Manchester City ile Sporting Lizbon maçını yönetecek
14:13 Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!
14:05 En çok vaka hangi ilimizde? Bakan Koca, haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
13:53 Demet Özdemir ve Tuba Büyüküstün'den Ahmet Hakan'a sağlı sollu salvolar: Hadsiz! Saygılı ol!
13:52 Mart, kazma kürek yaktıracak! Bir uyarı da AKOM'dan geldi: 1987'den sonra en kuvvetli kar yağışı yolda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 14:41:21. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: "Biz ve terörizm ayrı dünyalardır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement