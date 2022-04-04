Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha'yı ziyaret etti

04.04.2022 17:32
Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha'yı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da Rus birliklerinden temizlenen Bucha kentini ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da Rus birliklerinden temizlenen Bucha kentini ziyaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Rus ordusundan temizlenen Bucha kentini ziyaret etti. Zelenskiy, kentte incelemelerde bulunarak, Rusya- Ukrayna savaşındaki son duruma yönelik açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Bucha şehrinde sivillere yönelik katliamlarını soykırım olarak adlandıran Zelenskiy, "Bugün gazetecilerin burada olması bizim için çok önemli. Dünyaya burada ne olduğunu göstermenizi istiyoruz. Sivil halkın çabaladığını görmenizi istiyorum. Elektrik, su olmadan yaşıyorlar. Halk ve yönetim arasında bir fark yok. Birçok yerde yönetimi ele geçirdiler ve öldürdüler. Burada Rusya ile savaşan yerel yönetim de bulunuyor. Bugün insani yardım yapıldı. Yardımları alan insanlar sokak hayvanlarına yardımın yapılıp yapılmayacağını da sordu. Bu bizim insanımızı açıklıyor. Hayvanları bile düşünüyoruz. Bu şehirde yapılanlar da Rus askerlerinin kim olduğunu açıklıyor. Bu savaş suçu soykırım olarak anılacak" ifadelerini kullandı.

"Rusya müzakereleri uzatıyor"

Türkiye'de Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde tam anlaşamadıklarını ve bu müzakere sürecini Rusya'nın bilinçli olarak uzattığının altını çizen Zelenskiy, " Türkiye'de heyetler görüştü ve ondan önce Dışişleri Bakanları buluştular. Anlaşamadılar ve neden anlaşamadıkları belli. Rusya müzakereleri uzattıkça onlar için ve savaşın durumu için kötü olacak. Çünkü bizim ordumuz gelip işgale son verince neler olduğunu siz de burada görüyorsunuz. Bunları görüp konuşmak çok zor. Eğer düşünmeyi becerebiliyorlarsa hızlıca düşünmeliler" dedi.

"Rusya ile oynanan oyunların neye döndüğünü görsünler"

Bucha'da olanlarda Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in ve Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozi'nin de payı olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Merkel ve Sarkozi'ye buraya gelme çağrıları yaptım. Çünkü Ukrayna ile ilgili kararlar alırken Rus baskısı altında kaldılar. Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusunda Almanya etkili olan ülkelerden biriydi. Bu oyunlarla Rusya güçlendi. Bundan dolayı onların gelip, Rusya ile oynadıkları oyunların nelere dönüştüğünü görmelerini istiyorum. Ben Ukrayna'da ne olursa olsun barışın elbet olacağını düşünüyorum. Ukrayna savaşla yaşayamaz çünkü biz 21. Yüzyılda Avrupa'da yaşıyoruz. Biz barış istiyoruz çünkü hak ediyoruz. Barış zafer olmadan olmayacak ve diplomatik bir zafer olmalı. Paralel olarak ordumuzun operasyonlarıyla. Rusları cezalandırmak için Avrupa'nın elinde bir şeylerin eksik olduğunu düşünmüyorum. Biz baskılarımızı sürdüreceğiz ve suçluları aramaya ara vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye ile görüşüyoruz"

Mariupol'deki son duruma yönelik de açıklama yapan Zelenskiy, "Mariupol'de durum zor. Ben ordumuzla sürekli irtibat halindeyim. Tahliyeler konusunda Türkiye ile görüşüyoruz. Yakın zamanda cevap alacağız" dedi. - KİEV

Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha'yı ziyaret etti
Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha'yı ziyaret etti
Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha'yı ziyaret etti
Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha'yı ziyaret etti
Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha'yı ziyaret etti

YORUMLAR
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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha'yı ziyaret etti - Son Dakika


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