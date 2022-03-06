Zelenskiy: "Ukrayna'nın hava sahası kapatılmalı" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Ukrayna'nın hava sahası kapatılmalı"

06.03.2022 14:11
Zelenskiy: "Ukrayna'nın hava sahası kapatılmalı"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 11. gününde de devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni açıklamalarda bulundu. Zelenskiy yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüm. Bana Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırladıklarını söyledi. Terör devletinin para kazanabileceği tek bir liman olmamalı" dedi. Ukrayna hava sahasının kapatılması talebini yineleyen Zelenskiy, "Aslında sorunun çözümü basit. İraden varken Ukrayna'nın hava sahası güvenli hale getirilmek için kapatılmalı" şeklinde konuştu.

" Odessa'yı bombalamaya hazırlanıyorlar"

Devlet Başkanı Zelenskiy, esir alınan Rus askerlerinin ifadelerinin alındığını belirterek, "Askerlerimiz tarafından esir alınan Rus askerleri konuşturuluyor. Bunların arasında şehirlerimizi bombalayan uçakların pilotları da var. Onların anlattıklarını duyuyoruz. Bu planlar dün yapılmadı. Bu doğaçlama bir plan değil. Bu işgale zalimce, alaycı bir şekilde hazırlandılar" dedi. Rusların, Ukrayna'daki diğer kentleri de bombalamaya hazırlandığını duyuran Zelenskiy, "Odessa'yı bombalamaya hazırlanıyorlar. Odessa'yı ve tüm kentlerimizi savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy açıklamasının devamında saldırılardan dolayı zarar gören kentlerin altyapılarının iyileştirilmesi, yıkılan evler ve zarar gören tüm mülkler için fon hazırladıklarını sözlerine ekledi. - KİEV

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Kaynak: İHA

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