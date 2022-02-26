Zelenskiy: "Ukrayna'ya yeni yardımlar konusunda dünya liderleriyle anlaştım" - Son Dakika
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Zelenskiy: "Ukrayna'ya yeni yardımlar konusunda dünya liderleriyle anlaştım"

26.02.2022 01:45
Zelenskiy: "Ukrayna'ya yeni yardımlar konusunda dünya liderleriyle anlaştım"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus saldırılarına karşı dünya liderlerinden bazı yardımlar için anlaştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus saldırılarına karşı dünya liderlerinden bazı yardımlar için anlaştığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıların 2. günün gecesinde de devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesapları üzerinden son durumla ilgili Ukrayna halkını ve dünya kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. Bazı dünya liderleri ile görüşmeler sürdürdüğünü aktaran ve destek istediğini belirten Zelenskiy, "Bugün hangi dünya lideri ile konuşmadığımı söylesem daha kolay olur. Buna devam ediyoruz. Ukraynalıların bu saldırganlığa karşı Batı'dan başka ne tepkiler beklediğini ana hatlarıyla anlattım. Yeni yardım ve yeni destekler konusunda anlaştım" ifadelerini kullandı. Açıklamalarında savaştaki son durum ile birlikte Ukrayna halkına seslenen Zelenskiy, "Bugün zor bir gündü fakat gece daha zor olacak. Gece fırtına koparacaklar" diyerek, Rusya'nın gece operasyonlarında sertleşmeye başladığını kaydetti. - KİEV

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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