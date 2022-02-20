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Zelenskiy ve Macron, son 24 saatte 2 kez telefonla görüştü - Son Dakika

Zelenskiy ve Macron, son 24 saatte 2 kez telefonla görüştü

20.02.2022 17:48
Zelenskiy ve Macron, son 24 saatte 2 kez telefonla görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile son 24 saatte 2 kere telefon bağlantısı gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ateşkes konusunu değerlendirdik" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile son 24 saatte 2 kere telefon bağlantısı gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Ateşkes konusunu değerlendirdik" dedi.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile son 24 saatte 2 kez telefonda görüştü. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Münih'ten döndükten hemen sonra Macron ile görüştük. Ukraynalı politikacıların ve yabancı gazetecilerin ateş altında kalışlarını konuştuk. Diplomatik ve politik bir çözüm sürecini değerlendirdik. Biz her gün partnerlerimizle iletişim halindeyiz. Son 24 saatte ikinci kez Macron ile görüştüm. Ateşkes konusunu değerlendirdik. Barış süreci artık aktif olmak zorunda" ifadelerini kullandı. - KİEV

Zelenskiy ve Macron, son 24 saatte 2 kez telefonla görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zelenskiy ve Macron, son 24 saatte 2 kez telefonla görüştü - Son Dakika


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