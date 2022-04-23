Zeydan Karalar makamını küçük Melis'e bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeydan Karalar makamını küçük Melis'e bıraktı

23.04.2022 13:53
Zeydan Karalar makamını küçük Melis'e bıraktı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 3. Sınıf Öğrencisi Melis Dönmez'e bıraktı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 3. Sınıf Öğrencisi Melis Dönmez'e bıraktı.

Karalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, makamını Gönül Ferhat Baykara İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Melis Dönmez'e bıraktı. Dönmez, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara yönelik bir sözünü hatırlatarak, " 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Kendinizin ne kadar değerli, önemli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve hürmetlerimle anıyor, yokluklar ve güçlükler içinde verdikleri İstiklal Mücadelesi yolunda demokratik yaşamın ilk adımı olan Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu çocuklarına bayram olarak hediye eden bir milletin evladı olarak gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Tüm çocukların çocuk bayramını kutluyorum" dedi.

Melis Dönmez, Zeydan Karalar'a çocuklara yönelik çeşitli hizmet talimatları verdi. Melis Dönmez, Zeydan Karalar'ın farklı proje ve çalışmalarından örnekler de anlattı.

Başkan Zeydan Karalar da, Melis Dönmez'in anne ve babasına, öğretmenlerine, okulunun yöneticilerine teşekkür etti, Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretilerine bağlı, özgüveni yüksek bir neslin Türkiye'nin güvencesi olduğunu belirtti. - ADANA

Zeydan Karalar makamını küçük Melis'e bıraktı
Zeydan Karalar makamını küçük Melis'e bıraktı
Zeydan Karalar makamını küçük Melis'e bıraktı

YORUMLAR
500
Karaman Valisi Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti Karaman Valisi Işık, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2) İzmir'de 23 Nisan coşkusu (2) Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Sivas'ın ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Zeydan Karalar, 23 Nisan, Karalar, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Zeydan Karalar makamını küçük Melis'e bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum
13:56 Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı: Saçı tam benim istediğim renk olucak!
13:54 Fırat Kalkanı bölgesine yapılan operasyonda 50 terörist öldürüldü
13:53 Babasını ve babaannesini dövdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı
13:49 Çocuklar "hayır" oyu kullanınca Meclis Başkanı bombayı patlattı: Bakın muhalefet her yerde var!
13:31 "Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek" diye esnafı tehdit eden yabancı uyruklular tutuklandı
13:26 Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 23 Nisan'da top fırlattığı anlar gündem oldu
13:20 Türk çeliği Ukraynalı askerin hayat kurtarıcısı oldu
13:18 Beşiktaş, Ersin'de fiyat yükseltti: Yeni bonservis bedeli 12 milyon euro
13:12 Tek Gözlü Joe 5 yıl sonra eski sahibine kavuştu: Kedi Joe konteynerle denizin ortasına kadar gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 14:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: Zeydan Karalar makamını küçük Melis'e bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement