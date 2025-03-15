Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu\'nu elleri arkada bekledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Görüşme Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşti.

ELLERİ ARKADA BEKLEDİ

İmamoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Nevzat Uzun ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Faruk Köylüoğlu karşıladı. Karşılama sırasında Uzunoğlu'nun elleri arkada bağlanmış şekilde İmamoğlu'nun araçtan inmesini beklediği anlar dikkat çekti.

"UFAK BİR GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR"

Yavaş, İmamoğlu'nu makamında karşıladı ve beyaz çiçek buketi sundu. Görüşmenin ardından ikili basın açıklaması yaptı. Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'daki toplantısına neden katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş, "Eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Bu da basına yansımıştı. Ben kişisel olarak katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Ama her konuda ağzımızı açtığımızda arada bir problem var gibi adlandırıldığı için en azından böyle bir görüntü vermek istedik. Bizler yol arkadaşıyız. Ben kendisine hem ziyareti için teşekkür ediyorum hem de eğilim yoklamasında kendisine başarılar diliyorum." dedi.

İMAMOĞLU: HEDEFİMİZ TEK

Ekrem İmamoğlu ise "Ankara'ya, ayak bastığımızda genelde kendisini ararım. Dönem dönem de ziyaret ederim. Bugün de keyifli bir buluşma anını yaşayacağız Ankara'da. Ön seçim öncesi bütün örgütlerin toplandığı, buluşmalar yapıyoruz. Burada da 4-5 ili kapsayan bir toplantı yapacağız. Öncesinde, Mansur Başkanımıza merhaba dedik, buluştuk, biraz sohbet ettik. O da bize başarı dileklerini iletti. Sonuçta biz birlikteyiz. Yol arkadaşıyız. Hedefimiz tek, memleketimizi bu, ceberut süreçten kurtarmaktır." ifadelerini kullandı.