Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının sözde bölgesel seçim çalışmalarının kabul edilemez olduğunu söyledi. Güler, "Millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına, bir oldubittiye fırsat vermeyeceğiz" dedi.

"KATILIMCILAR ARTIYOR"

İzmir Seferihisar'da gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'nı izleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, aralarında Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik'in de olduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu. 45 ülke, 11 bin personelin katıldığı, bölgenin en büyük 'Birleşik Müşterek Tatbikatı' EFES-2024'ün katılımcılar için önemli fırsat olduğunu söyleyen Güler şöyle konuştu: "Böylesine kapsamlı fiilî atışlı bir tatbikata katılma fırsatı bölgemizde ve Avrupa'da dahi pek yakalanamıyor. O nedenle her yıl katılımcı ülke sayısı artıyor."

"ÇÖZÜM YOLU DİYALOG"

Türkiye- Yunanistan ilişkilerine değinen Güler, "Olumlu bir dönemden geçtiğimize, çözüm odaklı yaklaşımla dürüst ve yapıcı bir ilişkinin iki ülkenin yararına olacağına inanıyorum" dedi. Güler, "Biz kimseyle özellikle komşularımızla problem yaşamak istemiyoruz. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için ordumuzun etkinlik ve caydırıcılığını artırmak için çalışıyoruz" diye konuştu. Güler, NATO müttefiki iki ülkenin sorunlarını çözmek için en iyi yolun üçüncü tarafa gerek duymadan diyalog kurmak olduğunu söyledi.

"PKK YASAKLANDI"

Irak'ın kuzeyindeki operasyonların sürdüğünü söyleyen Güler, "Irak'a yaptığımız son ziyaret oldukça olumlu ve faydalı oldu. Yıllardır PKK'yı 'terör örgütü' olarak tanımlamayan Irak, 'yasaklanmış örgüt' olarak tanımladı" dedi. Terör örgütünün Suriye'deki sözde seçim çalışmalarının, ülkenin toprak bütünlüğü açısında kabul edilemez olduğunu söyleyen Yaşar Güler, "Millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha altını çizerek vurguluyorum" diye konuştu.

"SURİYE'Yİ DEAŞ'TAN KURTARAN BİZİZ"

ABD'nin PKK/ YPG'yle yaptığı iş birliğinin, müttefiklikle bağdaşmadığını belirten Güler, "Amaç DEAŞ'la mücadele ise iş birliğinin teröristlerle değil, müttefiklerle yapılması gerektiğini ve buna hazır olduğumuzu her zaman ifade ettik" dedi. Güler, bu işbirliğinin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye attığını söyledi. Bakan Güler, "DEAŞ'la göğüs göğse mücadele eden, binlerce DEAŞ'lı teröristi etkisiz hâle getiren ve Suriye'yi DEAŞ'tan kurtaran biziz" dedi.

"UÇAK GEMİSİNE SAHİP OLACAĞIZ"

Yerli savunma sistemlerinin üretimi konusunda açıklamalarda bulunan Güler, "Dünyada uçak gemisine sahip çok az ülke var. İnşallah bunlardan biri de biz olacağız ve güç aktarma kabiliyetimizi artıracağız" dedi. Altay tankının üretiminde sürecin takvime uygun ilerlediğini belirten Güler, "İki adet tankı teslim aldık. Motorlar konusunda Kore ile çalışmalar devam ediyor. Kendi motorlarımızı da tamamlamak üzereyiz" diye konuştu.

"İSRAİL BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK"

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliama değinen Bakan Güler, "Çocuklar dâhil binlerce masum Filistinliyi katleden İsrail'e dur denmesinin vakti çoktan gelip geçti. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmeli ve daha geç olmadan bu zulüm bitmelidir" dedi. Kendi toplumu tarafından protesto edilen İsrail yönetimine karşı dünyanın sabrının tükenmek üzere olduğunu söyleyen Güler, "Bu katliama sebep olanlar bedelini er ya da geç, ağır şekilde ödeyecekler" diye konuştu.