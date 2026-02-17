Ramazan öncesi 3 ildeki zincir marketlerde denetim - Son Dakika
Ramazan öncesi 3 ildeki zincir marketlerde denetim

17.02.2026 13:15
Ramazan öncesi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’daki zincir marketlerde fiyat, etiket, hijyen ve son kullanma tarihi denetimleri artırıldı; yetkililer kontrollerin ay boyunca devam edeceğini açıkladı.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri marketlerdeki denetimlerde, sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

DENETİMLER RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK

Reyonları gezen ekipler fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi. Denetimlerin ramazan ayı boyunca süreceği belirtildi.

KIRKLARELİ'NDE DE DENETİM SIKLAŞTI

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ürünlerin son tüketim tarihi, hijyen koşulları ve muhafaza şartlarını kontrol eden ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını da karşılaştırıldı. Ekipler, ürün fiyatlarının son değişim tarihi ile geçmiş fiyat listelerini inceledi.

TEKİRDAĞ'DA İŞ YERLERİ DENETLENDİ

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zincir marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Marketlerde temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, kasap, fırın, pastane ve unlu mamuller üretimi yapan iş yerlerini de denetledi.

Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü yapıldı. İşletme sahipleri ve personel de gıda güvenliği ile hijyen konularında bilgilendirildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

