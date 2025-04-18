'10 numara' akımı ameliyathanede! Tepki gösteren de var destekleyen de - Son Dakika
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Sağlık

'10 numara' akımı ameliyathanede! Tepki gösteren de var destekleyen de

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Son günlerin popüler şarkısı ''10 numara'' bu kez hiç beklenmedik bir yer olan ameliyathanede karşımıza çıktı. Görüntülerde, bir grup sağlık çalışanının, steril bir ortam olması gereken ameliyathanede, akıma uygun şekilde dans edip şarkı söylediği görülüyor.

18.04.2025 10:34  Güncelleme: 10:45
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Bir grup sağlık çalışanı, son günlerin popüler sosyal medya akımı "10 numara"yı ameliyathanede çekti. Kısa sürede yayıla görüntülere tepkiler gecikmedi.

Ameliyathanede çekilen görüntülerde, 7-8 sağlık personelinin"10 numara" şarkısı eşliğinde bir başka sağlık personeline kalp mesajı yaptığı görülüyor. Görüntülere kimi sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken kimisi de destek verdi.

\'10 numara\' akımı ameliyathanede! Tepki gösteren de var destekleyen de
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3-sayfa, Sağlık, Toplum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık '10 numara' akımı ameliyathanede! Tepki gösteren de var destekleyen de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ayhan Sevilir:
    dans etmek ortamı steril olmaktan mi çıkarmış? hem moralli olsunlarki hastalara daha faydalı olsunlar. bunun neresi kötü 80 87 Yanıtla
  • Uğur Çnici:
    Her mesleğin bı ağırlığı ve ciddiyeti olmalı ameliyata giren bir hastanın yakını dışarda ağlıyorken bu şekilde değersizleştirmek hoş değil 108 31 Yanıtla
  • aragorn:
    bunda abartılcak bir durum yok azcık eğlenmişler ne var bunda,, içeride hasta yok üstelik 58 68 Yanıtla
  • Ali sarıcıoğlu:
    abartmayalım lütfen insan bunlar eğlenmek hakları 36 56 Yanıtla
  • Murat Avci:
    bencede sakıncası yok, tadını kaçırmazlar ise. 19 32 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ameliyatta böyle şeyler olmaz hasta yakını orada ne yaşıyor bunlar ne yapıyor yok ya ülke zıvanadan çıktı ciddiyet denen bir şey yok 22 2 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Şahıs o işi hakediyor mu? Liyakat her şeyden önce gelir. 22 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Kendi streslerini atıyorlar guya.hastalara guleryuz gosteriseler o zaman o maneviyatla stresi azaltırlar.hastaya gelince suratına bakmaktan aciz cogu.iyi azınlık alınmasın 17 3 Yanıtla
  • METİN AKSOY :
    ben şahsım adına yeni nesil sağlık çalışanlarına güvenmiyorum. belki hayatımızda bir kaç kere yatacağımız o masayı, her gün gördüklerinden hastaları müşteri ve önemsiz gördüklerini düşünüyorum şahsi fikrim ve gözlemim o yönde... 19 0 Yanıtla
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