100 bin imza toplayan hekimler, Sağlık Bakanlığı'na gidiyor - Son Dakika
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100 bin imza toplayan hekimler, Sağlık Bakanlığı'na gidiyor

20.07.2022 19:07
100 bin imza toplayan hekimler, Sağlık Bakanlığı'na gidiyor

Sağlık çalışanı şartlarının iyileştirilmesini isteyen hekimler kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplanan 100 bin imza, cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunulacak.

Sağlık çalışanlarına son dönemde artan şiddet ve çalışma koşullarının geriye gitmesi, hekimleri harekete geçirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Emek Bizim Söz Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde" eylem süreci kapsamında "Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!" başlıklı imza kampanyasını başlattı.

100 BİN İMZAYA ULAŞILDI

Dr. Ersin Arslan'ı yaşamını yitirdiği 17 Nisan'da başlayan ve Dr. Kamil Furtun'u hayatını kaybettiği 29 Mayıs'ta sona eren kampanyada 100 bin imzaya ulaşıldı.

İmza kampanyası ile sağlık sisteminin toplum yararına değiştirilmesi, hekimlerin yaşama, çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi amacıyla 10 acil talep belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA TESLİM EDECEKLER

Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla sağlık çalışanları, 22 Temmuz 2022 Cuma günü Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde toplanacak.

İmza kampanyası kapsamında toplanan 100 bin imza, Sağlık Bakanlığı'na teslim edilerek hekimlerin taleplerinin gerçekleştirilmesi istenecek.

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Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 100 bin imza toplayan hekimler, Sağlık Bakanlığı'na gidiyor - Son Dakika


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