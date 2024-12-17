11 bebekte ''Kurt Adam Sendromu'' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan - Son Dakika
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Sağlık

11 bebekte ''Kurt Adam Sendromu'' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan

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İspanya'da geçen yıldan bu yana bebeklerde ''kurt adam sendromu'' olarak da bilinen 11 hipertrikoz vakası tespit edildi. Vakaların tamamında, ebeveynlerin minoksidil etken maddeli saç dökülmesini önleyen spreyler kullandığı tespit edildi.

17.12.2024 13:53  Güncelleme: 14:16
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İspanya Navarra Farmakovijilans Merkezi'nin raporuna göre, 2023 yılından bu yana İspanya genelinde "kurt adam sendromu" olarak bilinen 11 hipertrikoz vakası kaydedildi. İncelemeler, bebeklerin ebeveynlerinin, saç dökülmesini önlemek için yüzde 5 topikal minoksidil içeren reçetesiz satılan bir sprey kullandığını ortaya çıkardı.

MİNOKSİDİL NEDİR?

Minoksidil, saç dökülmesini yavaşlatmak ve saç büyümesini teşvik etmek için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış bir ilaç. Ancak bu durum, ilacın ebeveynlerden bebeklere cilt teması ya da oral yolla geçtiğini düşündürüyor.

11 bebekte 'Kurt Adam Sendromu' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hipertrikoz, vücudun alışılmadık bölgelerinde aşırı kıl büyümesiyle tanımlanan nadir bir durum. 5 cm'ye kadar ince kılların büyümesine neden olabilen bu hastalık, yüz, kollar ve vücudun diğer bölgelerinde görülebilmekte. Ancak şu anda hipertrikoz için bilinen bir tedavi bulunmamakta...

11 bebekte 'Kurt Adam Sendromu' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan

UZMANLAR UYARDI

Sağlık uzmanları, minoksidilin özellikle bebeklerin sağlığı için tehlikeli olabileceği konusunda ebeveynleri uyardı. Bebeklerin hassas ciltleri nedeniyle ilacın kolayca emilebildiğine dikkat çeken uzmanlar, ilacın kullanıldığı bölgelerden bebeklerin uzak tutulması gerektiğini belirtiyor.

11 bebekte \'\'Kurt Adam Sendromu\'\' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan

İspanya, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 11 bebekte ''Kurt Adam Sendromu'' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    ferhata benziyor 16 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Sprey kaliteliymiş . 5 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: 11 bebekte ''Kurt Adam Sendromu'' görüldü! Sebebi de olay kadar enteresan - Son Dakika
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