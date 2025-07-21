Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 ilacın daha SGK'nın ödeme listesine alındığını açıkladı.
Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.
Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."
Son Dakika › Sağlık › 12 ilaç daha SGK ödeme listesine alındı - Son Dakika
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