153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı

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İstanbul Galata'da bulunan 153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi, Avusturya'daki merkezinin maddi sıkıntılar nedeniyle aldığı karar doğrultusunda kapatıldı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre bir süredir kapatılacağı iddia edilen hastaneyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ekonomik zorluklar nedeniyle hastanenin faaliyetlerine son verildiği öğrenildi.

UZMAN DOKTORUN PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak 14 Şubat tarihinde hastane faaliyetlerine son verildiği, hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.