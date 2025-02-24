153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı

Geniş Video İzle

İstanbul Galata'da 1872 yılında kurulan Özel St. Jorj Hastanesi maddi kriz gerekçe gösterilerek kapandı. Faaliyetlerine son verilen hastanenin 14 Şubat itibarıyla kapandığı Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek'in sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.

24.02.2025 13:12  Güncelleme: 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Galata'da bulunan 153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi, Avusturya'daki merkezinin maddi sıkıntılar nedeniyle aldığı karar doğrultusunda kapatıldı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre bir süredir kapatılacağı iddia edilen hastaneyle ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ekonomik zorluklar nedeniyle hastanenin faaliyetlerine son verildiği öğrenildi.

UZMAN DOKTORUN PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak 14 Şubat tarihinde hastane faaliyetlerine son verildiği, hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Sevim Erbek'in sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı
153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı

Göz Hastalıkları, Sosyal Medya, İstanbul, Hastane, Ekonomi, Sağlık, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    mükemmel hizmetleriyle çok değerli doktorlara ev sahipliği yapmış bir hastaneydi ilgililerdi hastalarla hemşireler rahibeydi özenle secilirlerdi çok üzüldüm umarım bir yol bulunur faaliyetlerine devam ederler 21 13 Yanıtla
  • Volkan KILIÇ:
    çocukken giderdik çok kaliteli bi hastaneydi yazık oldu gerçekten... 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:16 Çankırı Tuz Mağarası’ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor Çankırı Tuz Mağarası'ndaki çürümeyen eşek ve tavşan görenleri şaşırtıyor
13:43 Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik bazı yaptırımları askıya aldı
13:29 SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek SGK evlere yazı göndermeye başladı: 100 bin kişinin emekli maaşı kesilecek
13:12 Kocaeli’de rehine krizi cinayetle bitti Alacak-verecek meselesinde kan aktı Kocaeli'de rehine krizi cinayetle bitti! Alacak-verecek meselesinde kan aktı
11:14 Maydonoz Döner’e FETÖ operasyonu CİMER’e yapılan şikayetle başlamış Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonu CİMER'e yapılan şikayetle başlamış
21:17 Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz Netanyahu gözünü Suriye topraklarına dikti: Yeni rejime izin vermeyeceğiz
20:40 Almanya’da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada Almanya'da erken seçim: İlk sonuçlara göre Hristiyan Birlik partileri birinci, AfD ikinci sırada
20:16 İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı İşte kararın arka planı İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldı! İşte kararın arka planı
20:16 AK Parti’de MYK’ya 9 yeni isim girdi AK Parti'de MYK'ya 9 yeni isim girdi
20:05 İYİ Parti’nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK’da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu İYİ Parti'nin Kampanya Yürütücüsü Acar, AK Parti MYK'da Medya ve Tanıtım Başkanı Oldu
19:33 AK Parti’nin yeni MYK’sında 6 isim liste dışı kaldı AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 14:59:55. #1.12#
SON DAKİKA: 153 yıllık Özel St. Jorj Hastanesi kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.