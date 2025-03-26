16 ilaç geri ödeme listesine alındı - Son Dakika
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Sağlık

16 ilaç geri ödeme listesine alındı

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Sağlık Bakanlığı, 8'i yerli üretim olan ve 5'i kanser tedavisinde kullanılan 16 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

26.03.2025 01:32
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İçlerine kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar da olan 16 ilaç geri ödeme listesine alındı.

BAKANLIK, 16 İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDI

Sağlık Bakanlığı'ndan özellikle kanser hastalarını yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Bakanlık, içlerinde kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçların da olduğu 16 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

5'İ KANSER HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle geri ödeme listesindeki ilaçlarda güncellemeye gidildi. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 16 ilaç geri ödeme listesine alındı. Bu ilaçlardan 8'i yerli üretim ve 5'i kanser tedavisinde kullanılıyor. Aile hekimlerimizce reçete edilebilen ve geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısı artırıldı. Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarımızca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi.

"RAPORA BAĞLI OLARAK AİLE HEKİMLERİ VEREBİLECEK"

Bu kapsamda; bazı kan sulandırıcıların, çölyak hastalığında kullanılan mama ve gıdaların, mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların, lipid düşürücü ilaçların (ilgili uzman hekimlerce koyulan ilk tanı sonrasında) rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek. Rapora bağlı olarak tüm aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek.

Bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıklarında kullanılan şampuanlar ve kremler belirlenen sürelerde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek. Kronik hastalığa bağlı olarak uzman hekim raporu gerektiren bazı ilaçların rapor yenileme süreleri uzatıldı. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

16 ilaç geri ödeme listesine alındı

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 16 ilaç geri ödeme listesine alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • thomas11:
    çok uzatıyorsunuz haber metnini. rica etsem aynı şeyleri kelime tekrarıyla uzatmadan biraz daha kısa öz yazabilir misiniz? tamam mantığı biliyorum. ama dozu biraz kaçırıyorsunuz sanki. teşekkür ederim 16 0 Yanıtla
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