280 kiloluk Kazak doktor, kendini Türk doktorlara emanet etti - Son Dakika

KAZAKİSTAN'da yaşayan dermatoloji doktoru Ruslan Aliyev (40), mesleğini bıraktıktan sonra hızla kilo alıp 280'in üzerine çıkınca, yürümekte bile zorlanmaya başladı. Kilolarına rağmen koronavirüs salgını nedeniyle mesleğine geri dönen Aliyev, yoğun bakımdaki hastaların yaşam mücadelesinden etkilenerek mide ameliyatı yaptırıp zayıflamaya karar verdi. Antalya'da Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç tarafından ameliyat edilen Aliyev, 6 ay kilo verdikten sonra deri sarkmaları nedeniyle tekrar gelip ameliyat olacağını söyledi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde eşi ve çocuklarıyla yaşayan dermatoloji doktoru Ruslan Aliyev'in, doktorluğu bırakıp iş hayatına atıldıktan sonra yeme düzeni değişti. Spor yapmayı da ihmal eden Ruslan Aliyev, hızla kilo aldı. 280 kiloya ulaşmasının ardından gün geçtikçe yürümekte zorlanan Aliyev, koronavirüsün ülkede hızla yayılmasıyla doktorluğa dönüş yaptı. Koronavirüs hastalarının yoğun bakımdaki yaşam mücadelelerinden etkilenen Ruslan Aliyev, meslektaşlarının ve ablasının yönlendirmesiyle Türkiye'de mide küçültme ameliyatı olmaya karar geldi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç'a muayene olan Aliyev, obezite ameliyatı oldu. Başarılı geçen ameliyat sonrasında muayeneye gelen Ruslan Aliyev, 6 ay kilo verdikten sonra deri sarkma sorunu için yeniden Türkiye'ye gelip ameliyat olacağını söyledi.

'OBEZİTE AMELİYATI İÇİN TÜRKİYE'Yİ TAVSİYE ETTİLER'Ruslan Aliyev, "Obezite hayatıma çok engel oluyordu. Normal hayatımda arabaya binemiyordum. Dizlerim çok ağrıyordu. Sürekli depresyona giriyordum. Sürekli uykuya dalıyordum. Obezite cerrahisi için ilk önce Rusya 'yı düşünüyordum ama meslektaşlarım Türkiye'de ameliyat olmamı tavsiye etti. Ablam Türkiye'de Prof. Dr. Mehmet Tahir Oruç hocamıza ameliyat olmuştu ve ameliyatı başarılı geçmişti. Ameliyat sonrasındaki süreçleri de iyiydi. 3 ayda 40 kilo vermişti, o yüzden hocamıza ameliyat olmayı tercih ettim" dedi.COVİD'Lİ HASTALARDAN ETKİLENDİDoktorluk mesleğini 120 kiloya kadar sürdürdüğünü söyleyen Ruslan Aliyev, "Sonrasında başka işlere yönlendirdim kendimi. İş insanı olduğum için spor, yürüyüş yapamadım. Her zaman oturuyordum. Hızla kilo almaya başladım. 2-3 yıl sonra koronavirüs hastalarına bakmam için hastaneye çağırdılar. Tekrar doktor olarak çalışmaya başladım. Covid-19 hastalarına bakıyordum. Onlardan etkilendim. Böyle fazla kilolar yüzünden hayatım gittikçe riske giriyordu. O yüzden ameliyat olmaya karar verdim" diye konuştu.Obezite ameliyatı sonrasında kilo verip, doktorluğa devam etmeyi istediğini belirten Ruslan Aliyev, "İleride kendi kliniğimi açmayı düşünüyorum. Tahir hocayla da çalışmayı çok istiyorum. 6 ay sonra yine Türkiye'ye gelerek sarkmış derilerimi burada aldırmayı düşünüyorum" dedi.280 KİLONUN ÜZERİNDEKİ AĞIR YAŞAMProf. Dr. Mehmet Tahir Oruç, hastası ve meslektaşı Ruslan Aliyev'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Oruç, "Normalde biz bu kadar kilolarda çok hasta görmüyoruz. Vücut kitle endeksi çok yüksekti. 280 kilonun üzerindeydi. Biz bugüne kadar daha fazlasını tartamadık. Vücut kitle endeksi de 80 civarındaydı. Meslektaşımız olması sebebiyle de özellik arz ediyordu. Ameliyatını gerçekleştirdik. Sağ salim de taburcu ettik. Ülkesine dönecek" dedi.VÜCUT KİLO ENDEKSİ KRİTERLERDEN ÇOK YÜKSEK OLAN HASTAYA AMELİYAT YAPILDIProf. Dr. Mehmet Tahir Oruç, "Vücut kitle endeksi bu kadar yüksek olan kişilerin çok fazla ameliyatını yapmıyoruz. Dünyanın kabul ettiği kriterlerimiz var. Vücut kitle endeksi 40'ın üzerindeyse, vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olup obeziteye bağlı yandaş hastalığı olan hastaları ameliyata alabiliyoruz" diye konuştu.'AMELİYATLA 100-150 KİLO VEREBİLİR'

Obezite ameliyatı olanlara uyarılarda bulunan Prof. Dr. Oruç, "Ameliyat her şey değil. Ameliyat sizin zayıflamanız için en büyük araç. Kurallara ameliyat sonrası uymanız gerekiyor. Eğer bu kurallara uyar, hayat tarzlarını, yeme alışkanlıklarını değiştirmeyi de başarabilirler ise normal kilolara inebilirler. 100-150 kilo ameliyatla verebilir. Böyle hastalarımız da var. Dolayısıyla bu ameliyattan sonra meslektaşımız Ruslan'ın çok daha sağlıklı yaşayabileceği kilolara inmesini bekliyoruz" dedi.