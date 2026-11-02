31 haftalık gebe hasta, Yüksekova'dan ambulans helikopterle Van'a nakledildi - Son Dakika
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31 haftalık gebe hasta, Yüksekova'dan ambulans helikopterle Van'a nakledildi

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31 haftalık gebe hasta, Yüksekova\'dan ambulans helikopterle Van\'a nakledildi
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Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde renal kolik tedavisi gören 31 haftalık gebe 28 yaşındaki hastanın SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, hastayı Yüksekova'dan alıp Van'a nakletti.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 31 haftalık gebe hasta, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde 'Renal kolik' tedavisi gören 31 haftalık gebe 28 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Yüksekova'ya giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.

Kaynak: İHA
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