Kansere Karşı Mücadele Eden Kanadalı Doktor TikTok Üzerinden Tanınmıştı, 31 Yaşında Hayatını Kaybetti

Sağlık

TikTok üzerinden kansere karşı verdiği mücadele ile ilgili paylaşımlar yaparak tanınan Kanadalı doktor Dr. Kimberley Nix, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Dr. Nix, ölümünü, vefatından sonra yayınlanan yürek burkan bir TikTok videosuyla duyurdu. Videoda, "Merhaba takipçilerim, bu mesajı görüyorsanız huzur içinde vefat etmişimdir," diyerek başladı ve bu video6.3 milyon izlenme almıştı.

"Beni tanımayanlar için ben Kimberley , merhaba! Tanıştığımıza memnun oldum. Sarkom kanseri hakkında bilgi ve ölümle ilgili yaşadığım deneyimleri inceleyebilirsiniz. Yeni olduğunuz için hemen gitmenize gerek yok," diyerek devam etti. Alberta doğumlu Nix, "Sizi seviyorum, bu harika fırsat için çok teşekkür ederim. Hayatımın sonunda çok fazla amaç buldum ve bu yüzden mutluluk gözyaşları içindeyim," dedi.

TikTok'ta kansere karşı verdiği mücadele ile ilgili paylaşımlar yaparak yaklaşık 150.000 takipçi kazanan Nix, birçok videosu milyonlarca kez izlendi. 2021'de, 28 yaşındayken metastatik sarkom teşhisi alan Nix, iç hastalıkları ihtisasının son yılındaydı. Metastaz yapmış bu kanser türünün beş yıl içinde sağ kalma oranı yalnızca %18'dir.

"Sarkom belirtileri çok önemli çünkü tarama testi yok," diyen Nix, "Benim belirtim yumuşak doku sarkomunda en yaygın belirtiydi. Her şey tamamen normaldi, laboratuvar değerlerim de dahil, sol bacağımda hızla büyüyen küçük bir kitle dışında," dedi. Kitle, bir hafta içinde "bezelye büyüklüğünden" "golf topu büyüklüğüne" ulaştı.

Son günlerine kadar yaşama olumlu bir bakış açısıyla yaklaşan Nix, minnettar olduğu şeyleri paylaştığı duygusal videolar yayınladı. "Her gün minnettar olduğum bir şeyi paylaşıyorum," dedi son videolarından birinde, Ontario'dan gelen bir arkadaşıyla çay içerken görülebilir.

Nix, insanları hayatın engellerine rağmen dolu dolu yaşamaya teşvik etmeyi amaçladı. "Hayatımda ciddi olan sadece bir sorun var. Evet, ciddi ama sadece bir şey. Hayat çok daha fazlası. Arkadaşlar, aile, evcil hayvanlar, kariyeriniz, çayın ilk mükemmel yudumu, güzel karla kaplı dağlar," dedi.