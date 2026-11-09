Sarılığı geçmeyen bebeğe anneden karaciğer: Aybüke 5,5 kiloyken nakil oldu

Doğuştan sarılık şikayeti yaşayan 8 aylık bebek Aybüke Satılmış, 5,5 aylık ve 5,5 kilo ağırlığındayken gerçekleştirilen karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Anne Sema Satılmış'ın donör olduğu operasyon, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Süreci değerlendiren Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Baysoy, bebeklerde uzun süren sarılığın mutlaka araştırılması gerektiğini belirterek özellikle dışkı rengindeki değişikliklere dikkat çekti.

ANNESİ İKİ KEZ FEDAKARLIK YAPTI

Aybüke'nin nakil sürecini anlatan Prof. Dr. Dayangaç, bebeğin kendilerine başvurduğunda nakil ihtiyacının belirgin hale geldiğini ifade etti. Aileyle yapılan değerlendirmelerin ardından annenin donör olarak uygun bulunduğunu belirten Prof. Dr. Dayangaç, "Aybüke'de doğuştan itibaren karaciğer hastalığı vardı. Bizim değerlendirmemize geldiğinde artık karaciğer nakli zamanı gelmişti. Bebeklerde karaciğer nakli gerekliliğinin çocuk gastroenteroloji uzmanlarımız tarafından belirlenmesini önemsiyoruz. Aileyle görüşmelerimizi ve değerlendirmelerimizi tamamladık. Annesi verici olarak öne çıktı ve tüm koşullar uygundu. Daha fazla beklemeden, Aybüke'yi hastalığın riskleriyle karşı karşıya bırakmadan nakli gerçekleştirdik" diye konuştu.

Annenin ameliyat sonrasında kısa sürede ayağa kalkarak bebeğinin bakımını üstlendiğini belirten Prof. Dr. Dayangaç, "Bebeklerde anneden organ alınması olabilecek en avantajlı durumlardan biri. Vericimiz ameliyattan kısa süre sonra Aybüke ile ilgilenmek için ayağa kalktı ve bakımını üstlendi. Böylece iki kez fedakarlık yapmış oldu. Sürecin iyi gitmesinden dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de canlı vericili karaciğer naklinde önemli bir deneyime sahip olunduğunu ancak kadavra organ bağışının da artırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Dayangaç, "Bebeklerde aileden uygun donör bulunması daha kolay olabiliyor. Ancak her bebek ve çocuk bu kadar şanslı değil. Ailesinde uygun donör bulunmayan ve organ bağışıyla hayata tutunmayı bekleyen çocuklarımız var. Biz canlı vericili karaciğer naklinde edindiğimiz deneyimle bağışlanan bir karaciğeri uygun koşullarda bir yetişkine ve bir çocuğa ya da iki farklı alıcıya nakledebilecek teknik deneyime sahibiz. Daha fazla organ bağışı olmasını ve bu deneyimimizi daha fazla hastaya ulaştırabilmeyi diliyoruz" dedi.

SARILIKTA DIŞKI RENGİNE DİKKAT

Aybüke'nin ilk başvurusunda sarılık şikayeti bulunduğunu belirten Prof. Dr. Baysoy, bebeklerde uzun süren sarılığın mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi. Sarılığın bazı önemli karaciğer hastalıklarının belirtisi olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Baysoy, "Küçük bebeklerde patolojik sarılıklar nadir görülse de önemli hastalıkların sonucunda ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıkların bir kısmının yenidoğan döneminde veya ilk birkaç ay içerisinde tanınması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Takip ve destek tedavisine rağmen özellikle nakilden yaklaşık bir ay önce sarılık değerlerinde ciddi yükselme ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma saptadık. Karaciğer yetmezliğinin ilerlediğini değerlendirerek nakil hazırlıklarına başladık" diyerek önemli uyarılarda bulundu.

Ailelerin özellikle bebeklerinin dışkı rengini takip etmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Baysoy, "Sarılık yaşayan bebeklerde dışkının rengi önemli bir bulgu. Çok açık renkli, gri veya cam macunu renginde dışkılama normal değildir. Yenidoğan dönemindeki veya birkaç aylık bebeklerde böyle bir durum fark edildiğinde mutlaka erken dönemde doktora başvurulmalı. Çünkü erken tanı ve tedavi gerektiren hastalıklar bulunuyor" diye konuştu.

ANNE SÜTÜ SARILIĞI SANMIŞLAR

Aybüke bebeğin doğumundan itibaren sarılık yaşadığını ve başlangıçta bunun anne sütü sarılığı olduğunu düşündüklerini anlatan anne Sema Satılmış, süreç içerisinde hastane yatışları ve yoğun bakım dönemleri geçirdiklerini söyledi. Anne Satılmış, "Doğduğu günden beri geçmeyen bir sarılığı vardı. Başlangıçta anne sütü sarılığı zannediyorduk ama süreç öyle değilmiş. Aybüke'nin karaciğerinin gelişmediğini öğrendik. Kontrollerimiz devam etti ve belli bir aşamadan sonra nakil kararı alındı. Aybüke 5,5 aylıkken nakil oldu. Çok şükür kısa sürede toparlandı. İlaç tedavileri ve kontrollerle birlikte sağlığına kavuştu" dedi.

Kızının nakil sürecinde annesinin donör olmasının kendileri için büyük bir umut olduğunu belirten baba Furkan Satılmış, ameliyat öncesinde endişeleri bulunduğunu ancak doktorların güven veren yaklaşımıyla bu endişeleri aştıklarını söyledi. Satılmış, "Organ nakli konusunda hiçbir şey bilmiyorduk. Çok şükür süreç yolunda gitti" dedi.