Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak

Geniş Video İzle

AK Parti'nin Meclis başkanlığına sunduğu kanun teklifine göre, aile hekimlerinin verdiği ehliyet gibi bazı sağlık raporları ücretli hale gelecek. Düzenlemeyle ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz." dedi.

25.11.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde dikkat çeken bir madde yer aldı. Kanun teklifine göre aile hekimlerinin verdiği bazı sağlık raporları ücretli olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Usta, Teklifin 28 maddeden oluştuğunu belirterek, düzenlemeyle çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet birimleri ile ilgili kuruluşların hizmet sunumu kalitesinin artırılması amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta

AİLE HEKİMLERİ SAĞLIK RAPORLARINI ÜCRETLİ YAZACAK

Teklifle, sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla aile hekimliği birimlerinin işlevselliğini genişletmeyi hedeflediklerini söyleyen Usta, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimliği birimlerince sunulmasını sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetleri konusunda eğitim almış olan, bunu uygulayabilecek gerek uzman gerekse pratisyen aile hekimlerimizin, mesai dışında ücret kabilinde vatandaşlarımıza bu hizmetleri kendi birimlerinde uygulamalarını sağlayacak bir düzenleme." bilgisini paylaştı.

"AİLE HEKİMLERİMİZİN BÜTÇESİNE CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

Aile hekimlerince verilen raporların ücretlendirilmesiyle ilgili düzenlemeye gidileceğini belirten Usta, bu şekilde aile hekimlerinin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını dile getirdi. Usta, "Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz. Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmak gereksiz hastaların ikinci ve üçüncü basamağa gitmesini engelleyecek bir düzenleme getiriyoruz. Bu da yine sağlık sistemimizde önemli ve etkili bir fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir kanun maddemiz olacak." dedi.

Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Ekonomi, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Sergen Kapalı:
    Bir kerede şu vatandaş için güzel bir şey le gelin be.Ayıptır ya. 335 6 Yanıtla
  • Emsal DOĞAN:
    Başka işiniz yokmu amg sizin... 262 11 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    vay be yeni Türkiye yüzyılı bu olsa gerek 253 5 Yanıtla
  • Hüseyin Hasta:
    ya bırakın bu işleri..vatandaşın tepesine bindiğiniz yeter..adam ehliyeti için rapor alacak paraylamı alacak.. 244 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    doktora rüşvet yani devlet teşvik ediyor bide 218 3 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Yav bunların dini imanı para, vatandaştan ne koparırız derdindeler. Sözde hizmet için varlar 215 3 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Daha doymadınızmı vergı vergı bır duran başka bırşey bılmıyonuzmu surıyelılerın saglık gıderlerını kendı vatandaşından çıkartan tek ülkeyıx 159 2 Yanıtla
  • Bestami Ahmet Karayiğit:
    Parayı veren raporu çakar... 116 3 Yanıtla
  • Sedat Keskin:
    beyin yoksunu adam para kazanmak için önüne gelene rapor yazicak 101 4 Yanıtla
  • Ali Akman:
    önüne gelen rapor alır artık oh ne ala artık Bir de mahallede doktoru tanıyor insanları işlerinden arazi olmaya teşvik ediyor çok kötü olmuş 90 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 19:16:48. #1.12#
SON DAKİKA: Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.