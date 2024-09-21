Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı - Son Dakika
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Sağlık

Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı

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Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com stüdyosunda insan sağlığı ve frekanslar arasındaki bağlantıyı ve alkol ile sigaranın bu dengeye olan olumsuz etkilerini anlattı. Akpınar, alkol kullanımının ruh ve beden arasındaki 'gümüş kordon' olarak nitelendirdiği bağı etkilediğini, bu bağın alkol alındığında zayıfladığını ve kişinin frekansının bozulduğunu belirtti. Akpınar, aşırı alkol tüketiminin frekansı ciddi şekilde bozduğunu dile getirdi.

21.09.2024 14:03
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Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Programda, insan sağlığı ve frekanslar arasındaki bağlantıyı ele alan Akpınar, alkol ve sigaranın bu dengeye olan olumsuz etkilerini anlattı.

ALKOL VE FREKANSLAR ARASINDAKİ İNCE BAĞ

Yasemin Akpınar, alkol kullanımının ruh ve beden arasındaki "gümüş kordon" olarak nitelendirdiği bağı etkilediğini vurguladı. Akpınar, bu bağın alkol alındığında zayıfladığını ve kişinin frekansının bozulduğunu belirterek, "Alkol aldığınızda, ruh ve beden arasındaki ritim bozuluyor. Ruhsal dengeniz sarsıldığında, dışarıdan negatif enerjilere açık hale geliyorsunuz" dedi.

Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı

NEGATİF GÜÇLERİN ETKİSİ VE SONUÇLARI

Alkol tüketimiyle birlikte kişilerin çevreye karşı daha agresif olabileceklerini ifade eden Akpınar, "Alkollüyken, farkında olmadan negatif güçlerin etkisi altına girebilirsiniz. Bu durum, öfke patlamalarına, kontrolsüz davranışlara ve istenmeyen olaylara yol açabilir" açıklamasında bulundu. Özellikle alkol sonrası trafikte cesaretle araba kullanma eğiliminin, kazalara neden olabileceğini belirtti.

SAĞLIKLI BİR FREKANS İÇİN BİLİNÇLİ TÜKETİM

Akpınar, her bireyin alkol kullanımına karşı verdiği tepkilerin farklı olduğunu vurguladı. Ancak bilinçsiz ve aşırı alkol tüketiminin frekansı ciddi şekilde bozduğunu dile getirerek, "Alkolü belirli bir seviyede almak önemli. Fazla alkol tüketimi, ruh ve beden arasındaki frekansın dengesini bozuyor. Bu da sizi negatif enerjilere açık hale getiriyor" ifadelerini kullandı.

Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı

3-sayfa, Sağlık, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı - Son Dakika

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