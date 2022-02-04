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Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta İstanbul'a getirildi

04.02.2022 02:40
Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta İstanbul'a getirildi

Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan ve karaciğerinde tümör tespit edilen Ahmet Demiray, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Almanya'nın Kassel kentinde yaşayan ve karaciğerinde tümör tespit edilen Ahmet Demiray, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Ahmet Demiray'ı taşıyan ambulans uçak, saat 00.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Demiray, daha sonra ambulansla tedavisinin yapılacağı özel hastaneye götürüldü.

Demiray'ın kızı Reyhan Demiray, AA muhabirine, 64 yaşındaki babasının Almanya'da yeterli tedavi alamaması üzerine Türkiye'ye nakli için Frankfurt Başkonsolosluğuna dilekçe verdiklerini söyledi.

Reyhan Demiray, "Ocak ayının 23'ünde babam evde bayağı rahatsızlandı. Bunun üzerine sağlık görevlilerini çağırdım. Tetkikleri yapıldıktan sonra 'İsterseniz hastaneye götürmeyelim, kendi aile hekiminize götürün' diyerek başlarından savmaya çalıştılar. Ben direttikten sonra babamı hastaneye yatırabildim. Burada hastane seçme şansınız yok, neresi boşsa oraya yatırıyorlar." dedi.

Almanya'daki hastanede babasının iyi bakım alamadığını kendi gözleriyle gördüğünü söyleyen Demiray, şunları kaydetti:

"Babamın yanına özel izinle negatif test alarak birçok kez girdim. Hangi konuşmadan sonra böyle bir karar aldım söyleyeyim. Babamın doktoru beni aradığında, 'Babanız kanser, bunun tedavisi yok, ameliyat da yok. Siz babanızı Türkiye'ye götürmek istiyormuşsunuz. Peki babanızın nerede ölmesini istersiniz?' diye sordular bana. Bu konuşmadan sonra Başkonsolosluğa dilekçe verdim."

Demiray, babasının Türkiye'ye naklini sağlayan Türk yetkililere teşekkür etti.

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Ahmet Demiray, Ambulans, İstanbul, Almanya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Türk hasta İstanbul'a getirildi - Son Dakika


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