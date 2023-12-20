Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi

İstanbul'da 5 yıl önce özel bir hastanede ameliyat olan Elif Kesgin'in bağırsağında iğne ucu unutuldu. Amlieyatı yapan doktor tarafından yıllarca oyalanan genç kadın, iğne ucunun fark edilmesi üzerine haziran ayında acil olarak ameliyata alındı. Ameliyat masasından kalkamayan Kesgin hayatını kaybederken, ailesi suç duyurusunda bulundu.

5 YIL ÖNCE KOLİT AMELİYATI OLDU

İstanbul'da 9 yıl önce evlenen Elif Kesgin (29), bir süre sonra boşandı. Bugün 8 yaşında olan kız çocuğunu annesi ve babasının yanında büyüten Kesgin'in bağırsağında 5 yıl önce stres nedeniyle kolit oluştu. Elif Kesgin Kadıköy'deki özel bir hastanede bağırsak ameliyatı oldu.

"SENİN AĞRILARIN PSİKOLOJİK"

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, genç kadının hayatı ameliyatın ardından kabusa döndü. Ağrıları bir türlü dinmeyen Elif Kesgin, bu şikâyetlerini ameliyatı yapan doktora ilettiğinde, "Sen artık bu şikâyetleri huy edindin. Seninki psikolojik; ağrın, sancın da öyle" denilerek evine yollandı. 5 yıl boyunca iyileşmeyen Elif Kesgin'in acıları 4 Ocak günü dayanılmaz boyuta geldi.

BAĞIRSAĞINDA İĞNE UCU UNUTULDUĞU BELİRLENDİ

Evlerinin yakınındaki devlet hastanesine başvuran Kesgin'in bağırsağında oksitlenmiş 5 santimetrekarelik iğne ucu unutulduğu belirlendi. Duruma derhal müdahale edilmesi gerektiğini belirten devlet hastanesi doktoru, Kesgin'i ameliyatı yapan doktora yönlendirdi.

Elif Kesgin

ACİL OLARAK ALINDIĞI AMELİYATTA HAYATINI KAYBETTİ

Kesgin'in sağlık durumunu yine umursamayan özel hastanedeki doktor, genç kadını 6 ay boyunca sıvı gıda alması gerektiğini söyleyerek bir kez daha eve yolladı. 6 ay sonra rahatsızlanan Kesgin, haziran ayında acil olarak ameliyata alındı. Ameliyattan sağ çıkamayan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Annesi Gönül Aksoy, babası Adil Aksoy ve 8 yaşındaki kızı Melek İnci Kesgin, ölümden hastane ve doktorları sorumlu tutarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"KIZLARININ ÖLÜMÜ AİLESİNDEN SAKLANDI"

Elif Kesgin'in ölümünün hastane yönetimi ve doktorlar tarafından ailesinden saklandığını suç duyurusu dilekçesinde belirten avukat Handan Bakbak, şöyle konuştu: "Elif Kesgin'in annesi apar topar odadan çıkartıldı. O sırada hastaya kalp masajı yapılmış, teni buz kesmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştır. Üç saat sonra da 3 araç dolusu emniyet güçlerinin refakatinde aileye kızlarının vefat ettiği gece yarısı doktor tarafından söylenmiştir. Neye uğradığını şaşıran aile acıdan kahrolmuş, bir şekilde kızlarının cansız bedenini alıp, hastaneden yine polis kordonundan geçerek ayrılmışlardır.

"BUNUN HESABINI HUKUK SORACAK"

Şikâyetimize konu suç, ağır taksirden öte kasıttır. Zira hekim, ilk ameliyattan sonra hastanın bağırsağında yabancı bir cisim bırakmış, ardından gelen tedavi sürecinde özen, dikkat ve mesleki duyarlılıkla hastayı oyalamış ve durumu savsaklamıştır. Sıkıntıları artarak tekrar hastaneye başvuran hastayı, ne yaptığı belirsiz tıbbi müdahaleden 24 saat geçmeden 8 yaşındaki evladından koparmıştır. Bunun hesabını hukuk soracaktır."