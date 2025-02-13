Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Sağlık

Türkiye\'nin bir komşusu daha AB üyesi oluyor

İstanbul'da bir özel hastane skandal anlara tanıklık etti. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. özel hastaneye sevk edildi. B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı.

"EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"

Hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

HASTANE HAKKINDA İNCELEME

İnfial yaratan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, skandalın yaşandığı hastane hakkında inceleme başlattı.