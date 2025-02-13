Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Geniş Video İzle

İstanbul'da kalp krizi geçiren bir hasta, ameliyat masasında ölüm kalım savaşı verirken hastane muhasebecisiyle stent pazarlığı yapıldı. Büyük tepki çeken olay sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü hastaneyle ilgili inceleme başlattı.

13.02.2025 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bir özel hastane skandal anlara tanıklık etti. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. özel hastaneye sevk edildi. B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı.

"EN DÜŞÜK YAPABİLECEĞİM 10'A VAR"

Hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

HASTANE HAKKINDA İNCELEME

İnfial yaratan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, skandalın yaşandığı hastane hakkında inceleme başlattı.

Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

İl Sağlık Müdürlüğü, Kalp Krizi, İstanbul, İnceleme, Ameliyat, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Cocukluk askimsin:
    5 yıldır ücretsiz kullandığım raporlu ilacımı bu yıl para vererek almaya başladım. kimse kusura bakmasın ülkede paran varsa insansın yoksa bitmissin 147 8 Yanıtla
  • Murat Bayrak:
    yeni bişe değilki bu konu. tüm özel hastanelerde böyle, haber olunca inceleme başlattık klasiği..:)) 96 1 Yanıtla
  • Reis 13:
    devlet kurumlarındaki , skandalları ortaya çıkarmak için, illa kayıt almanız gerekiyor. kendileri ne olduğunu biliyor aslında fakat kamuoyu tepkisi olmadan icraat göstermiyorlar.. 89 3 Yanıtla
  • Tahsin Zafer:
    Vicdansızlar... 53 0 Yanıtla
  • A25.semih:
    olan hastahane ismini açıklayında boykot yesin bu para avcıların ülkeyi getirdikleri yere bak bir ülke sağlık ticareti yapılıyorsa geçmiş olsun ?? 46 0 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    skandallar ülkesinde sıradan bir gün 37 0 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    böylelikle öncelikle insan sağlığının yalan olduğu kanıtlanmıştır öncelik bunlar için herzaman paradır 26 0 Yanıtla
  • Mstzkmc :
    yeni mi haber oluyor bu ülkemizde böyle zaten stent taktıran herkez bunu biliyor. işin içinde para varsa girsi teferruat bu ülkede. 19 0 Yanıtla
  • Mstzkmc :
    inceleme başlatılmış kesin böyle bir görüntüye nasıl yakalanırsın incelemesidir bu. 15 0 Yanıtla
  • sedat celik:
    tam….. olmuş gerçekten yazıklar olsun 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
12:01 MSB’den Yunanistan’a Meteor Füzesi yanıtı Korkuları gerçek oluyor MSB'den Yunanistan'a Meteor Füzesi yanıtı! Korkuları gerçek oluyor
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:51:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.