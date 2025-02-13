İstanbul'da bir özel hastane skandal anlara tanıklık etti. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. özel hastaneye sevk edildi. B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı.
Hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.
İnfial yaratan görüntüler sonrası harekete geçen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, skandalın yaşandığı hastane hakkında inceleme başlattı.
Son Dakika › Sağlık › Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme - Son Dakika
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