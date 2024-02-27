Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde Sterilizasyon Kurallarını İhlal Eden Ameliyat Görüntüleri Tartışma Yarattı

Sağlık

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde cep telefonu kamerasıyla kayda alınan bir ameliyatın görüntüleri sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

Z.D. isimli hasta Cerrahpaşa'ya bağlı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde 24 Şubat Cumartesi akşamı saat 17:50'de laparoskopik safra kesesi ameliyatına alındı. Operasyonu gerçekleştirecek tüm sağlık çalışanları hijyen kurallarına uygun olarak hazırlıklarını tamamladı ancak profesörün bu kuralları çiğnediği görüldü. Çıplak elleriyle cerrahi aletlerini tutan profesör, hastanın başında bir süre kaldıktan sonra ameliyathanenin dışına çıktı. Sonra aynı şekilde tekrar ameliyat masasına döndü. Asistanların elinden cerrahi aletleri alarak ameliyata devam etti.

KENDİSİNİ UYARAN HEMŞİRELERE ÇIKIŞTI

Profesör hakkında yazılan tutanaktaki bilgiye göre ameliyathanenin sterilizasyonundan sorumlu hemşireler kendisini kurallara uyması için uyardı. Profesör, "Kurallara uymuyorum. Hasta benim, sizi ilgilendirmez bilmiş hemşireler" karşılığını verdi ve ameliyata devam etti.

Ameliyat sırasında hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ve hasta sağlığının riske atıldığı anlardan geriye cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

AMELİYAT SIRASINDA STERİLİZASYON HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Ameliyathane, personel, ve ekipmanın steril olması hayati öneme sahip. Bu hijyen kuralları hiçe sayıldığı zaman enfeksiyon bulaşma riski katlanarak artıyor. Hastaya steril olmayan bir alet veya çıplak elle dokunulması ölümcül sonuçlara dahi yol açabiliyor.