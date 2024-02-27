Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sterilizasyon Kurallarını İhlal Eden Ameliyat Görüntüleri Tartışma Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sterilizasyon Kurallarını İhlal Eden Ameliyat Görüntüleri Tartışma Yarattı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nde Sterilizasyon Kurallarını İhlal Eden Ameliyat Görüntüleri Tartışma Yarattı

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde gerçekleşen bir ameliyat sırasında cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Ameliyata eldivensiz, maskesiz ve bonesiz giren Prof. Dr. Berat Apaydın hakkında tutanak tutuldu ve hastane yönetimine bildirildi. Ameliyat sırasında hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ve hasta sağlığının riske atıldığı anlardan geriye cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

27.02.2024 12:43  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde cep telefonu kamerasıyla kayda alınan bir ameliyatın görüntüleri sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşti.

Z.D. isimli hasta Cerrahpaşa'ya bağlı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde 24 Şubat Cumartesi akşamı saat 17:50'de laparoskopik safra kesesi ameliyatına alındı. Operasyonu gerçekleştirecek tüm sağlık çalışanları hijyen kurallarına uygun olarak hazırlıklarını tamamladı ancak profesörün bu kuralları çiğnediği görüldü. Çıplak elleriyle cerrahi aletlerini tutan profesör, hastanın başında bir süre kaldıktan sonra ameliyathanenin dışına çıktı. Sonra aynı şekilde tekrar ameliyat masasına döndü. Asistanların elinden cerrahi aletleri alarak ameliyata devam etti.

KENDİSİNİ UYARAN HEMŞİRELERE ÇIKIŞTI

Profesör hakkında yazılan tutanaktaki bilgiye göre ameliyathanenin sterilizasyonundan sorumlu hemşireler kendisini kurallara uyması için uyardı. Profesör, "Kurallara uymuyorum. Hasta benim, sizi ilgilendirmez bilmiş hemşireler" karşılığını verdi ve ameliyata devam etti.

Ameliyat sırasında hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ve hasta sağlığının riske atıldığı anlardan geriye cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.

AMELİYAT SIRASINDA STERİLİZASYON HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Ameliyathane, personel, ve ekipmanın steril olması hayati öneme sahip. Bu hijyen kuralları hiçe sayıldığı zaman enfeksiyon bulaşma riski katlanarak artıyor. Hastaya steril olmayan bir alet veya çıplak elle dokunulması ölümcül sonuçlara dahi yol açabiliyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Ameliyat, 3.Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sterilizasyon Kurallarını İhlal Eden Ameliyat Görüntüleri Tartışma Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:59:12. #1.12#
SON DAKİKA: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sterilizasyon Kurallarını İhlal Eden Ameliyat Görüntüleri Tartışma Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement