Anne adayları ve hemşirelere "bebek masajı" eğitimi - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulan, anne adaylarının ve hemşirelerin devam ettiği gebe okulunda, bebeklerin gaz sancılarını azaltmaya ve bağışıklıklarını güçlendirmeye yönelik masaj teknikleri uygulamalı anlatılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından gebelerin hamilelik sürecini daha iyi ve sağlıklı geçirmesi için İzmir'de kurulan gebe okulunda bebeklerin bağışıklık sistemi başta olmak üzere gelişimleri için sağlık çalışanlarına ve annelere masaj eğitimi verilmeye başlandı.

Hastanelerin gebe okulları ve yenidoğan servislerinde çalışan hemşire ve ebelerin yanı sıra hamilelerin de devam ettiği okulda, bebeklerin gelişimine olumlu katkı yaptığı belirtilen masaj uygulamaları anlatılıyor.

Okulun sorumlu hekimi ve Perinatoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Halil Gürsoy Pala, AA muhabirine, bebeklerin doğumundan 48 saat sonradan itibaren masajı tavsiye ettiklerini söyledi.

Masajın bebeğin gelişiminin yanı sıra ebeveyn ve bebek iletişimine de olumlu katkısı olduğunu vurgulayan Pala, "Masaj, bebeklerin kortizon düzeyini düşürerek bağışıklık sistemlerinin güçlenmesini, gaz ağrılarının azalmasını sağlıyor. Onların zihinsel gelişimlerine de olumlu etkisi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Tüm annelere öneriyorum"

Ege Üniversitesi Hastanesinde görevli eğitim hemşiresi Sevilay Kurt ise masajın bebeklere sağlıklı olduğu anlarda uygulanması gerektiğini ifade etti.

Bebeğin her bölgesine masajın uygulanabildiğini anlatan Kurt, "Masajın bebeğin sağlığını olumlu yönde etkilediğini gösteren çok sayıda bilimsel çalışma var. Kilo alımı konusunda, sindirim ve dolaşım sistemine, beyin ve koordinasyon ve denge merkezlerinin gelişmesinde çok etkili. Tüm annelere bebeklerine masaj yapmayı öneriyorum." diye konuştu.

Yenidoğanlara masaj yapacak kişi, masaj öncesinde bebekle 15 dakika zaman geçiriyor. Ortalama 45 dakika süren masajda ise bebeklerin bacakları hafifçe ovuluyor. El, kol ve yüz kısmıyla devam eden masaj çoğu zaman bebeğin uykuya dalmasıyla sona eriyor.