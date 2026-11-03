Antalya'da organ bağışı etkinliğinde 2002'den beri 74 binin üzerinde nakil yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da organ bağışı etkinliğinde 2002'den beri 74 binin üzerinde nakil yapıldı

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Antalya\'da organ bağışı etkinliğinde 2002\'den beri 74 binin üzerinde nakil yapıldı
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Antalya'da Organ Bağışı Haftası kapsamında alışveriş merkezinde stant kurulup broşür dağıtıldı, ziyaretçilere defne fidanı verildi. İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, 2002'den bu yana 74 binin üzerinde organ nakli yapıldığını belirterek kadavradan bağışın artırılmasını istedi.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için program düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinde stant kuran ekipler, broşür dağıttı, ziyaretçilere defne fidanı hediye edildi, canlı müzik dinletisi yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yaptığı açıklamada, hafta boyunca yoğun aktivitelerle organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

Bir organın sadece bir hayatı değil birden çok hayatı kurtarabildiğini anlatan Özkan, "2002'den bu yana ülkemizde 74 binin üzerinde organ nakli yapılmış. Bunun 50 bini böbrek nakli, diğer geri kalan kısmı da karaciğer, kalp, akciğer gibi nakiller. Tüm bunlara rağmen ülkemizde 24 binin üzerinde böbrek, 2 bin civarında karaciğer nakli bekleyen hastamız var." diye konuştu.

Özkan, organ naklinin hayati öneme sahip olduğuna değinerek, Türkiye'de canlıdan nakillerin fazla olduğunu, kadavradan bağışın artırılması gerektiğini ifade etti.

Gelişmiş ülkelerde kadavradan nakillerin çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Özkan, "Bunun için bizlere çok büyük görevler düşüyor. 18 yaşını dolduran, akli dengesi yerinde olan her birey e-Devlet üzerinden, e-Nabız üzerinden organlarını bağışlayabilir. Aynı zamanda yoğun bakımlarda beyin ölümü gerçekleşen kişilerin vasileri de organ bağışı yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Özkan, organ bağışı konusunda farkındalığı artırabilmek için yoğun gayret sarf ettiklerinin altını çizerek, "Antalya, organ nakli konusunda Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri. Hem organ nakli hem de organ bağışı konusunda çok daha üst sıralarda olmak istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da organ bağışı etkinliğinde 2002'den beri 74 binin üzerinde nakil yapıldı - Son Dakika
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