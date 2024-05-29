Antik Mısır'da 4.000 Yıl Önce Beyin Tümörü Ameliyatları Yapıldığı Keşfedildi - Son Dakika
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Sağlık

Antik Mısır'da 4.000 Yıl Önce Beyin Tümörü Ameliyatları Yapıldığı Keşfedildi

Antik Mısır\'da 4.000 Yıl Önce Beyin Tümörü Ameliyatları Yapıldığı Keşfedildi

Uzmanlar, 4.000 yıldan eski kafataslarında bulunan kesik ve tümör izlerini inceleyerek, Antik Mısır'da beyin tümörü ameliyatları yapıldığını ortaya çıkardı. Çalışma, M.Ö. 2500 ve M.Ö. 500 yıllarına tarihlenen iki kafatası üzerinde yapıldı. Her iki kafatasında da, beyin kanseri belirtisi ve ameliyat izleri bulundu. Bu bulgular, eski Mısırlıların kanserle nasıl başa çıkmaya çalıştığını gösteriyor.

29.05.2024 10:52
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Uzmanlar, metal aletlerle yapılan kesik izlerini, 4.000 yıldan daha eski kafataslarında bulunan tümör izleriyle keşfettiler. Bu bulgular, M.Ö. 2500 yılına tarihlenen 30'larındaki bir adamın ve M.Ö. 500 yılına tarihlenen 50'lerindeki bir kadının kafataslarının incelenmesi sonucunda elde edildi.

Her iki kafatasında da hasarlı kemikler ve alet izleri bulundu, bu da büyük olasılıkla beyin kanserinden muzdarip olduklarını ve beyin tümörlerini çıkarmak için operasyon yapıldığını gösteriyor.

İspanya'daki Santiago de Compostela Üniversitesi'nden Profesör Edgard Camaros, "Bu, eski Mısır tıbbının kanserle nasıl başa çıkmaya veya incelemeye çalıştığına dair benzersiz bir kanıt. Tıbbın tarihini anlamak için olağanüstü yeni bir perspektif sunuyor," dedi.

Mısırlıların metal işleme konusunda yetenekli oldukları ve dekorasyon yapmak için bakır, demir ve altın kullandıkları biliniyor. Ayrıca, diş çürüklerini metal dolgularla doldurmak, kırık kemikleri atellerle sabitlemek ve bal ve bitkilerle hastalıkları iyileştirmek gibi tıbbi deneyler yaptılar.

Bu bulgular, eski Mısırlıların kanseri anladığını ancak tedavi edemediğini gösteriyor. Kanserin, insanların o dönemde uzun süre yaşamamaları nedeniyle eski Mısır'da daha nadir olduğu düşünülüyor.

Araştırmacı Tatiana Tondini, "Eski Mısırlılar karmaşık kırıkları tedavi edebilmiş olsalar da, kanser hala tıbbi bilgi açısından bir sınırdı," diye ekledi.

Antik Mısır'da 4.000 yıl önce beyin tümörü ameliyatları yapıldığı keşfedildi
Antik Mısır'da 4.000 yıl önce beyin tümörü ameliyatları yapıldığı keşfedildi
Antik Mısır'da 4.000 yıl önce beyin tümörü ameliyatları yapıldığı keşfedildi
Antik Mısır'da 4.000 yıl önce beyin tümörü ameliyatları yapıldığı keşfedildi

Ameliyat, Mısır, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Antik Mısır'da 4.000 Yıl Önce Beyin Tümörü Ameliyatları Yapıldığı Keşfedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antik Mısır'da 4.000 Yıl Önce Beyin Tümörü Ameliyatları Yapıldığı Keşfedildi - Son Dakika
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