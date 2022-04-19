Araştırma: Fazla kilo rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor - Son Dakika
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BBC

Araştırma: Fazla kilo rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor

19.04.2022 16:36
Araştırma: Fazla kilo rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı (CRUK) tarafından finanse edilen ve 7 ülkede 120 bin kadının katıldığı araştırma, aşırı kilonun rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı (CRUK) tarafından finanse edilen ve 7 ülkede 120 bin kadının katıldığı araştırma, aşırı kilonun rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre 1,65 m boyunda bir kadın, sağlıklı bir kilonun 12 kilogram üzerindeyse, rahim kanseri riski neredeyse iki katına çıkıyor.

CRUK, sağlıklı kilonun 13 farklı kanser riskini azaltabileceğine dikkat çekti.

Kanserle ilgili diğer risk faktörleri arasında genler ve hormonlar yer alıyor.

Açlık insülini

Bir teoriye göre, yağ hücrelerinin diğer hücrelere daha sık bölünme sinyalleri göndererek kansere yol açıyor olabilir.

Bazı meme kanserlerinin büyümesi ile yağ hücrelerinin de ürettiği kadınlık hormonu östrojen arasında bağlantı kuruluyor.

Bristol Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından yönetilen ve BMC Medicine'de yayınlanan araştırma, yağ ve rahim kanseri arasındaki bağlantıyla ilgili en büyük araştırmalardan biri.

Araştırmada, ömür boyu kilo alımının etkisine bakıldı ve obezite ve rahim kanseri ile bağlantılı iki hormonu, açlık insülini ve testosteronu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, gelecekte kanser geliştirme riski taşıyan insanlarda bu hormonların seviyelerini düzenleyici ilaçlar üzerinde çalışılmasını umuyor.

Vajinal kanama

Ekibin başındaki Dr. Emma Hazelwood bu çalışma için, "Obezitenin kansere nasıl neden olduğunu ve bununla mücadele etmek için neler yapılabileceğini tam olarak ortaya çıkarmak için genetik analizlerin nasıl kullanılabileceğine dair ilginç bir ilk adım" ifadesini kullandı.

CRUK yetkilisi Dr. Julie Shar'a göre, "Bu gibi araştırmalar, aşırı kilolu veya obez olmanın İngiltere'deki ikinci en büyük kanser nedeni olduğu gerçeğini destekliyor ve bunun nedenini belirlememize yardımcı olabilir:

"Bu, gelecekte kanserin nasıl önleneceğini ve tedavi edileceğini ortaya çıkarmada çok önemli bir rol oynayacak".

İngiltere'de 36 kadından birinde rahim kanseri ortaya çıkıyor ve teşhis konan dört kişiden birinde bu kanser menopoz öncesi dönemde gelişiyor.

Rahim kanserinin en yaygın belirtisi ise anormal vajinal kanama.

Vücut Kitle İndeksi nasıl hesaplanıyor?

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre, sağlıklı kilo için Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 18,5 - 24,9 arasında olmalı.

Vücut Kitle İndeksi şu formüle göre hesaplanıyor: Kilo/ metre olarak boyun karesi (kg/m2)

(Kısa yoldan hesaplama için )

Örneğin kilonuz 65 kg, boyunuz 1,68 m ise BKİ=65/1,68x1,68, yani 65/2,8224 = 23,0 vücut kitle endeksi ile sağlıklı kategoride yer alıyorsunuz demektir.

VKİ kategorileri:

Araştırma: Fazla kilo rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırıyor
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