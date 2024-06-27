Artan hasta sayısı dikkat çeken doktorun ölüleri muayene ettiği ortaya çıktı

Sağlık

Konya'da Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü, daha önce 3 ilde il sağlık müdürlüğü yapan aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Dr. Mustafa Ö. hakkında poliklinik kayıtlarında kısa zaman aralıklarında çok fazla hasta kaydığı yapıldığı ve aynı soy isimli kişilerin fazlaca kaydedilmesinin dikkat çekmesi üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada polikliniğin 'Obezite' listesinde Mayıs 2023'te ölen Emine Dudu Samancı'ya (38) ölümünden sonra 15 kez, Haziran 2023'te ölen Ismihan Serttaş'a (78) ise 9 kez obezite tedavisi için muayene kaydı açıldığı tespit edildi. Doktorun bu sayede haksız kazanç elde edeceği saptanan soruşturma dosyası, Dr. Mustafa Ö. ve poliklinikte görevli hemşire Süreyya P. hakkında 'idari' soruşturma açılması için Konya Valiliği'ne, 'adli' soruşturma için de Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

ÖLEN HASTAYA 15 KEZ MUAYENE İŞLEMİ YAPILMIŞ

Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü, İsmil Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mustafa Ö. ile hemşire Süreyya P.'nin bulunduğu poliklinikte 2023'ün mayıs, haziran ve eylül aylarındaki kayıtlarında kısa zaman aralığında çok hasta kaydı olduğu ve aynı soy isimli kişilerin fazlaca kaydedildiği iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sırasında 'Obezite izlem listesi'nde bulunan ve Mayıs 2023'te ölen Emine Dudu Samancı'ya ölümünden sonra 15 kez, Haziran 2023'te ölen Ismihan Serttaş'a ise 9 kez muayene işlemi yapıldığı ortaya çıktı. Samancı'ya yapılan 15 işlemden 14'ünde tanı ve reçete olmadığı, 1 kaydında da tanısı olup reçetesi olmadığı belirlendi. Serttaş'ın ise 9 işlemden 8'inde tanı ve reçete olmadığı, 1 işlemde ise tanısı olup reçetesi olmayan işlem olduğu tespit edildi. Öte yandan hemşire Süreyya P.'nin göreve gelmeden önce de İsmil Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşireler Tuğba C., ebe Özgül Ö., ebe Sümeyra O.'nun ölen kişilere muayene işlemi yapıldığında görevde oldukları belirlendi. Soruşturma aşamasında hasta izlem bilgilerinin İsmil Aile Sağlığı Merkezi bilgisayarlarından silindiği tespit edildi.

VATANDAŞLARI ARAYIP TEMBİHLEMİŞLER

Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulan ebe Deniz Z., "Şubat ayı ortalarında hemşire Süreyya P.'nin odasında otururken Dr. Mustafa Ö. odaya girdi. 'Süreyya benim bu ay muayene ortalamam düşük, bu yüzden izlem giriyorum. Sen de gir' dedi. Süreyya bu durumdan rahatsız oldu. Çünkü yapılan bu işlem maddi olarak hemşireleri etkilemiyor. Sadece Dr. Mustafa Ö.'nün muayene sayılarını etkiliyor. Mustafa Bey, ara ara Süreyya'yı 'İzlemleri giriyor musun?', 'Bugün kaç tane girdin?' gibi sorularla sıkıştırıyordu. Karatay Sağlık Müdürlüğü'nden inceleme için şubat ayının son 15 gününe ait yapılan tüm işlemlerin kaydı ve telefon numaraları istenince, Dr. Mustafa Ö.'nün çok panik olduğunu Süreyya'dan öğrendim. Dr. Mustafa'nın, Süreyya'ya çıkardığı listedeki insanları arayıp İsmil Aile Sağlığı Merkezi'ne boy-kilo ölçümü için çağırdıklarını gelemeyecek olanların listeleri yapılıp telefonla aranarak ilçe sağlık müdürlüğünden aranırlarsa 'Evet biz aile sağlığı merkezine gittik. Boyumuzu kilomuzu ölçtürdük' denmesi istediğini duydum." dedi. Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli tanık olarak ifadelerine başvurulan diğer 10 kişi de benzer beyanlarda bulundu.

"HERKESİN HATASI OLABİLİR, MOBBİNGE UĞRUYORUM"

Soruşturma aşamasında ifadesi alınmak istenen Dr. Mustafa Ö.'nün ilk önce müfettişlerden soruşturmaya dair evrakları istediği, evraklar olmadan ifade veremeyeceğini söylediği belirtildi. Mustafa Ö., ilk savunmasında "İl ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri benden kaynaklı olmayan şahsi husumetlerini mevzuata saklanarak gerçekleştiriyorlar. Sistematik olarak mobbinge maruz kalıyorum. Herkesin hatası hatta yanlışı olabilir. İdare müfettişleri yönlendirip bana suçlu muamelesi yapıyor" dediği kaydedildi.

DOKTOR SUÇU GÖREVLİ HEMŞİREYE ATTI

Müfettişlere daha sonra yazılı savunmasını sunan Dr. Mustafa Ö., kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, hasta girişlerini hemşire Süreyya P.'nin yaptığını öne sürdü. Mustafa Ö, "Bana ait ana bilgisayarı Süreyya P. kullanıyordu. Ölü insanlara muayene girişini de ben tespit ettim. Hemşireyi bu konuda yazılı olarak uyardım. Sistem sürekli hata veriyordu. Ölü insanları yaşıyor gibi önüme getiriyordu. Ölü insanların kimlik numarası girildiğinde her türlü muayene ve izleme izin veriyordu. Yapılan izlemlerin silme konusunda şubat ayı verilerinin tamamını hemşire Süreyya P. girdi" dedi.

"BANA EMRİ ALTINDA ÇALIŞAN İŞÇİ GİBİ DAVRANIYORDU"

Hemşire Süreyya P. de savunmasında "Şubat ayında Dr. Mustafa Ö., odama gelerek muayene ortalamasının düşük olduğunu izlem gireceğini söyledi. Bana hastaların bilgilerinin olduğu bir kağıt verdi, bu kişilere de obezite izlem girmemi söyledi. Dr. Mustafa Ö.'nün maaşının en yüksekten alması için muayene ortalamasının yüzde 76 olması gerekiyor. Bu yüzden izlem girilmesinin bana bir maddi kazancı olmuyor. Bu işlem için de doktordan bana bir para geçişi olmuyor. Doktorun verdiği bilgilere göre obezite ve kadın izlemelerini girdim. Verilerin asılsız olduğunu bilmiyordum. Mustafa Ö. sürekli verileri kontrol ediyordu. Veriler girilmediği ya da geç girildiğinde bana mobbing uyguluyordu. Bana karşı davranışı ve üslubu değişiyordu. Bu durumdan çok rahatsızdım. Bana hemşiresi gibi değil, emri altında çalışan bir işçi gibi davranıyordu. Karşılaştığım tutumların son bulması adına istediği verileri girmeye başladım. Öncesinde de hastaları arayıp aile sağlığı merkezine davet etmedim. Tek yaptığım doktorun verdiği bilgileri sisteme girmek oldu" diye konuştu.

AMAÇ DESTEK ÖDEMESİNDEN FAYDALANMAK

Soruşturma sonucunda, müfettişlerin tuttuğu soruşturma tutanağında şu görüşlere yer verildi:

"Soruşturmanın bu aşamasında, vatandaşlar yoğun bir şekilde Dr. Mustafa Ö., hemşire Süreyya P., hemşire Asiye B.H., tarafından aranarak aile sağlığı merkezine boy-kilo için davet edilmiş, gelemeyecek durumda olanlar için 'müdürlükten veya bakanlıktan aranırsanız, aile sağlığı merkezine gittik boy-kilo ölçtürdük deyin' denilmiştir. İfadelerde anlaşıldığı üzere bu yoğun aramalarda bazı vatandaşların vefat ettiğine tesadüf edilmiş ve Dr. Mustafa Ö., tarafından bu vefat tarihinden sonraki işlemlerinin silinme cihetine gidilmiştir. Bu durum Dr. Mustafa Ö. tarafından işlem yapıldığı belirlenip, soruşturma aşamasında da tarafımızca tespit edilmiştir. Anlaşılmaktadır ki bazı resmi veriler üzerinden kazanç sağlanmasına rağmen, sonrasında veri silinmesinden çekinilmemiştir. İfadeler alınma aşamasında Dr. Mustafa Ö.'nün 8 aydır beraber çalıştığı Süreyya P.'yi 12 konuda uyaran yazı kaleme alınmış ve müdürlüğümüze gönderilmiştir. Bu uyarı metninde 'ölü insanlara izlem girdiğiniz' noktasında hemşire Süreyya P.'nin uyarıldığı ve bu uyarının soruşturma aşamasında yapılmasının manidar ve sorumluluğu üzerinden atma gayreti olarak değerlendirilmiştir. Dr. Mustafa Ö.'nün muayene ortalaması yüksek tutularak destek ödemesinden faydalanmayı amaç edinmiştir. Hasta ortalamasının düşük olmasından bahisle yanında çalışan personellere baskı yapıp, bu yönde rutin aralıklarla bazı kişilerin haberi olmaksızın obezite izlem yapılması yönünde talimatlarının olduğu ifadelerle sabittir. Ayrıca Mustafa Ö.'nün ölü insanlara ait izlemlerin hemşire Süreyya P.'nin yaptığı yönündeki ithamı olanaksızdır. Süreyya P. izlem yapılan tarihlerde Kulu ilçesinde görevlidir."

OLAY BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Müfettişlerin hazırladığı tamamlanan soruşturmada şu görüşlere yer verildi:

"İfadelerden anlaşıldığı üzere, deliller ve soruşturma aşamasında yaşanan olaylar, Dr. Mustafa Ö., aile hekimliği ödemesinden faydalanmak için hasta sayısını artırma amacıyla bazı vatandaşları görmeden farazi rakamlarla obezite izlemi girişi yapmıştır. Ölü insanlar üzerinden veri girişi yapılması, başlı başına vatandaşı görmeden işlem yapıldığı konusunda yeterlidir. Bunun sorumluluğunu da birim hemşiresinin üzerine bırakma gayretindedir. Soruşturma neticesinde Dr. Mustafa Ö. hakkında disiplin yönünden, idari yönden, mali yönden, adli yönden işlem yapılması gerekli olduğu kanaatine varılmıştır. Hemşire Süreyya P.'ye de yalnızca disiplin yönünden işlem yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır." denildi.

Tamamlanan soruşturma dosyası, Dr. Mustafa Ö. ve poliklinikte görevli hemşire Süreyya P. hakkında 'idari' soruşturma açılması için Konya Valiliği, 'adli' soruşturma için de Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Öte yandan kalp hastalığından ölen Emine Dudu Samancı ile yaşlılığa bağlı hastalıktan ölen Ismihan Serttaş'ın ailelerinin ise durumdan haberdar olmadığı ve ikisinin de obezite şikayetinin bulunmadığı belirtildi.