Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt - Son Dakika

Korona onları da vurdu! 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi konkordato istedi

Bilim Kurulu üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV canlı yayında koronavirüs vaka sayıları ve aşılamayla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

"KENDİLERİNE YAKIŞTIRAMIYORLAR"

Daha genç ve aşısız kişilerin hastalandığına dikkat çekenProf. Dr. Özlü, "Kovid olmadıklarını, nezle veya grip olduklarını düşünüyorlar. Kovid'i kendilerine yakıştıramıyorlar. Bu yüzden de hastaneye başvuruda gecikme yaşanıyor. Delta varyantına bağlı ölümler daha önceki virüslere göre 2 katına ulaşmış durumda" dedi.

AŞILANMAYA VURGU YAPTI

Kovid ilacı haberlerinin umut verici olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlü, ''İlacın ruhsat almasında şu ana kadar yapılan çalışmalar yeterli olmayabilir, göreceğiz. Şunda yapacağımız en iyi şey hastalanmamak. Aşılanmak. '' dedi.

"3. DOZ GEREKEBİLİR"

Prof. Dr. Özlü, 2 doz Pfizer/BioNTech aşısı olanlara 3. doz yapılması konusunda da kararın Sağlık Bakanlığı'nda olduğunu söyledi. Özlü, "Genelde 6-8 aylık çalışmalarda 6-8 ay sonra kandaki antikor seviyelerinin azalmaya başladığı görülüyor. Koruculuk seviyesinin düştüğüne dair yayınlar gelmeye başladı. Esas olan herkeste aynı olmadığı. 6-8 ay geçince üçüncü doz gerekebilir. Bu kararı bakanlık alacak." ifadelerini kullandı.