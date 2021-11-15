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Avusturya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

Avusturya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı başladı

15.11.2021 18:57
Avusturya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı başladı

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmamış ve son 6 ayda hastalığı geçirmemişler için bazı durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmamış ve son 6 ayda hastalığı geçirmemişler için bazı durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Günlük vaka sayılarının 10 binin üzerine çıktığı ülkede özellikle sağlık sisteminin çökmesini önlemek ve aşı yaptırmayanların aşıya yönelmesini teşvik etmek amacıyla aşı yaptırmamışlara yönelik sert önlemler hayata geçirildi.

Kovid-19'a karşı yürütülen mücadele kapsamında dünya genelinde ilk defa aşı yaptırmamışlara yönelik uygulanacak karar, ülkede yaklaşık 2 milyon kişiyi etkilerken, 12 yaş altı çocuklar kısıtlamadan muaf tutuluyor.

Buna göre 10 gün sürmesi planlanan yeni uygulama kapsamında, hastalığı geçirmemiş ve aşısız kişilerin, günlük zaruri ihtiyaçlarını giderme, iş, eğitim, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye gitmek gibi gerekçeler dışında dışarı çıkmalarına izin verilmiyor.

Yasağa uymayanlara para cezası

Tüm gün uygulanacak kısıtlamalara uyulup uyulmaması emniyet güçleri tarafından yoğun bir şekilde kontrol edilirken, karara aykırı davranan bireyler, 1450 avroya, işletmeler ise 3 bin 600 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Öte yandan federal düzeyde alınan kararlara ek olarak Viyana gibi bazı eyaletler salgınla mücadelede daha sert uygulamaların hayata geçirileceğini duyurdu.

Viyana'da aşı artı test şartı

Başkent Viyana'da geçe hizmet veren eğlence merkezleri ve 25 kişinin üstündeki toplantılara girişlerde aşı yaptırmış veya hastalığı geçirmiş olma şartına ek olarak PCR testi aranacak. Söz konusu kapalı alanlara girecek kişilerin hem aşılı hem de test yaptırmış olması gerekiyor.

Bu arada iktidarın dün açıkladığı kararlara muhalefetten farklı tepkiler gelirken, koalisyonu oluşturan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi arasında da yeni tedbirlere yönelik görüş ayrılıkları bulunuyor.

Kovid-19 önlemleri karşıtlarının yeni kararları hafta sonu protesto etmesi bekleniyor.

Avusturya'da son 24 saatte 11 bin 889 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 971 bin 541'e çıktı. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 artışla 11 bin 746'ya yükseldi.

Avusturya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı başladı
Avusturya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı başladı
Avusturya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı başladı
Avusturya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı başladı
Avusturya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı başladı

Avusturya, Viyana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Avusturya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'da aşı yaptırmayanlara yönelik kısmi sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika
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