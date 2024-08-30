Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi

Sağlık

Avusturya'da bir beyin cerrahı hakkında 13 yaşındaki kızına bir hastanın kafatasına delik açmasına izin verdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Bu olay, tıp camiasında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

33 yaşında bir adam, ormanda geçirdiği bir kaza sonucu ciddi kafa yaralanmasıyla Graz Üniversitesi Hastanesi'ne acil olarak getirildi. Kronen Zeitung gazetesine göre, kadın nöroşirürjiyen, kızının acil ameliyata katılmasına ve hastanın kafatasına delik açmasına izin verdi. Bu iddia, tıbbi etik açısından ciddi sorular doğurdu.

Ameliyat teknik olarak başarılı oldu, ancak Nisan ayında yapılan anonim bir ihbar soruşturma başlatılmasına neden oldu. Hasta, başına gelenleri ancak haberlerden öğrenebildi ve şok oldu.

Hastanın avukatı Peter Freiberger, durumu sert bir şekilde eleştirerek, "Orada bilinçsiz yatıyorsunuz ve kobaya dönüşüyorsunuz. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum." dedi. Freiberger, müvekkilinin haklarını korumak için gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirtti.

Olay sonrasında, cerrah ve ameliyata katılan bir uzmanın hastane tarafından işten çıkarıldığı bildiriliyor. Bu karar, hastanenin konuya verdiği önemin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Hastane yönetimi, soruşturmanın hala devam ettiğini, ancak şu ana kadar kızın ameliyata fiilen katıldığına dair somut bir kanıt bulunamadığını açıkladı. Yönetim ayrıca, olay için derin üzüntülerini ifade ederek özür diledi ve konuyu tam olarak aydınlatmak için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını vurguladı.