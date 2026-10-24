Aydın Şehir Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı eğitiminde sertifikalar verildi - Son Dakika
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Aydın Şehir Hastanesi'nde emzirme danışmanlığı eğitiminde sertifikalar verildi

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Aydın Şehir Hastanesi\'nde emzirme danışmanlığı eğitiminde sertifikalar verildi
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Aydın Şehir Hastanesi'nde 20-22 Ekim 2026'da düzenlenen Emzirme Danışmanlığı Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi. Program kapsamındaki eğitim, sağlık çalışanlarının emzirme danışmanlığı bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçladı.

Aydın Şehir Hastanesi'nde Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında düzenlenen Emzirme Danışmanlığı Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

Aydın Şehir Hastanesi'nde 20-22 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim programı, emzirme danışmanlığı konusunda sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik düzenlendi. Üç gün süren eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar için sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Gedük, Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Esra Eyice, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatmanur Öksüz, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Saliha Ünal, ÇEKÜS Birimi Hemşiresi Kader Işık ve hastane yöneticileri katıldı.

Katılımcılara sertifikaları verildi

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları, törene katılan sağlık yöneticileri ve hastane yöneticileri tarafından takdim edildi. Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, katılımcıları tebrik ederek meslek hayatlarında başarılar diledi.

Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında gerçekleştirilen, emzirme danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve anne-bebek sağlığı alanında görev yapan sağlık çalışanlarının desteklenmesi açısından önem taşıyan eğitim programı, sertifika takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiEğitimSağlıkAydınSon Dakika

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