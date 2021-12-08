Aydınlı hayırseverden diyaliz merkezi yapımı için 3,5 milyonluk bağış - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hayırsever kadın, kocasının vasiyeti üzerine devlet hastanesine hemodiyaliz merkezi yapılması için 3,5 milyon lira bağışta bulundu.

Aydın Valiliğinde düzenlenen basın toplantısında Vali Hüseyin Aksoy, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve hayırsever Adviye Acun (82) arasında Kuşadası Devlet Hastanesine yapılacak hemodiyaliz merkezi için protokol imzalandı.

Acun'a teşekkür eden Aksoy, hemodiyaliz merkezinin 25 cihaz kapasiteli olacağını söyledi.

Bölgede ihtiyacı olan hastalar için önemli bir hizmet olduğunu aktaran Aksoy, "Yaklaşık 3,5 milyon liralık katkıda bulunulacak. Bu bizim hem kendi vatandaşlarımız hem de turistlerden böylesine bir ihtiyacı olan varsa onlara da hizmet sunacak olan bir bina olacak. Böylesine önemli sağlık alanında ihtiyaç duyulan bir konuda bizlere destek oldukları için bunu imza altına alacağız. En kısa zamanda da yapımı gerçekleştirilerek Kuşadası'nda hizmete girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Adviye Acun da daha önce ilçeye bir lise kazandırdıklarını belirterek, "Çok memnun oldum, hayırlı uğurlu olsun. Çok rahatladım, çok şükür Allah'ıma. Merhum beyim çok istiyordu, onu yerine getirdim. Bundan 5 yıl önce de bir lise yaptık. Allah bunu da gösterdi." diye konuştu.