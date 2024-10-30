Aylar süren kabızlığı ardından dehşeti yaşadı: İç organları dışarı aktı - Son Dakika
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Sağlık

Aylar süren kabızlığı ardından dehşeti yaşadı: İç organları dışarı aktı

Aylar süren kabızlığı ardından dehşeti yaşadı: İç organları dışarı aktı

İngiltere'de yaşayan genç kadın 8 ay boyunca savaş verdiği kabızlığın ardından daha önce eşine rastlanmamış bir olayla karşı karşıya kaldı. Bir gün tuvalete giden kadın, bir patlama sesi duydu ve arkasına baktığında iç organlarının dışarı aktığını gördü.

30.10.2024 17:40
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İngiltere'nin Duram ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Courtney Ingham daha önce benzeri olmayan korkunç bir olay yaşadı.

TUVALETTE PATLAMA SESİ DUYDU

Ingham, tam 8 ay boyunca kabızlık sorunu ile mücadele etti. Durumu çok fazla ciddiye almayan genç kadın sürekli müshil almaya ve sade kahve içmeye başladı. O günleri anlatan Ingham, midesinin aşırı şekilde şişmeye başladığını ve "6 aylık hamile bir kadın" gibi göründüğünü söyledi. Daily Mail'in haberine göre, bir gün karın ağrısıyla tuvalete giden genç kadın, biraz ıkındıktan sonra patlama sesi duydu. Ingham dehşete düşüren olay anını şöyle anlattı: Tuvalette otururken bir ses duydum. İçimden bir şeyin çıktığını anlamıştım. Sonra kan gördüm. Baktığımda dışkı yoktu ama çok kan vardı. Eğilip baktığımda gördüğüm görüntü beni şoke etmişti, birinin organları düşmüş gibiydi. Et parçaları vardı. İç organlarım dışarı çıkmıştı.

İÇ ORGANLARI DIŞARI AKTI

Dehşete kapılan genç kadın, aşırı bir şekilde kanaması olduğunu fark ettiğinde, anüsünün ve iç organlarının vücudunun dışına çıktığını gördü. Acı içinde kalan Ingham hemen ambulansı aradı ve hastaneye kaldırıldı. Ingham'ın sağlık durumu ile ilgili bilgi veren doktorlar, rektumun yeterince desteklenmemesi durumunda ortaya çıkan rektal prolapsustan muzdaripti. Haziran ayından beri tedavisi süren genç kadın, çok daha fazla ağrı çektiğini ve hastaneye yatmak zorunda kaldığını açıkladı.

3-sayfa, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aylar süren kabızlığı ardından dehşeti yaşadı: İç organları dışarı aktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Emre Öztürk:
    bizde İngiltere deki kızın kabızlığı ne Zaman bitecek diye bekliyoruz işi gücü bıraktık kemal Sunal'ın eşeği beklediği gibi belki kız elmas çıkarmıştır söyle iyi baksınlar 99 32 Yanıtla
    Gazi 46:
    Saglikla ilgili oldugu icin vermis olmasinlar . Bunun ingilterede almanyada türkiyede olmasi ne ayricalik getirir senin icin . Türkiyede olsa gidip sen mi bekleyecekdin elmasi 1 0
  • kenan özkaya:
    Sağlık konusunda her ne olursa olsun paylaşmak güzeldir. Tecrübe ve bilgi sahibi olursunuz. Bizim Ülkemizde prostat dan, meme, rahîm, bağırsak kanserinden ölen o kadar çok yurttaşlarımız var ki ama saygısız, alaycı kişilerin diline düşmemek ve utandıkları için maalesef doktora gitmiyorlar hastalıkları son evrelere gelince artık gidiyorlar ama iş işten geçmiş oluyor. 96 5 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    yemiş yemiş sıçmamis 22 51 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Yazik şu yorumlara bak. herkesin başına gelebilir . sağlıkta saygıya davet ediyorum. 60 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Yaa şu haberi kaldırın bu nedir ya üffff 37 25 Yanıtla
  • Bu Kim:
    tövbe tövbe ne biçim haber bu))) 25 17 Yanıtla
  • res:
    Şiddetli patlama 17 17 Yanıtla
  • Ali tekeş:
    Kabızlık tamamen yiyeceklerle alakalı ve sudan uzaklaşmış sıvı tüketimini azaltmış Sulu yemeklerden uzaklaşmış tamamen fas bot denilen Burger King kola vs tarzı şeylerin vermiş olduğu bir hasardan dolayı maalesef insan kabız oluyor 30 0 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Ferro bu işe bir el, parmak bassa bõyle olmazdı belkim 6 13 Yanıtla
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