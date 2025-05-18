Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde - Son Dakika
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Sağlık

Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. İlaçlardan 5'i kanser, 6'sı diyabet tedavisinde kullanılıyor.

18.05.2025 11:02
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SGK'nın geri ödeme listesi genişliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. İlaçların 5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immun trombositopeni, 5'i talasemi (demir bağlayıcı) , 5'i ise astım ve KOAH tedavilerinde kullanılıyor.

95 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Bakan Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde

GERİ ÖDEME LİSTESİ NE DEMEK?

SGK geri ödeme listesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için bedelini karşıladığı ilaç, tıbbi malzeme ve tedavi yöntemlerinin yer aldığı listedir. Bu listeye dahil olan ürünlerin ücreti, belirli şartlar altında SGK tarafından kısmen ya da tamamen karşılanır. Böylece hastalar bu ürünleri daha düşük bir maliyetle veya ücretsiz temin edebilirler.

Vedat Işıkhan, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • murat özdemir:
    Evler acza deposuna döndü sn bakan. Bu israf değil vatana ihanettir. Önce halkı sonrada doktorları bilinçlendirmek gerekiyor. 2 9 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    mide koruyucu ilaçlar devlet kesintisi haricinde halk cebinde bir daha elden kasada para ödüyor onu neden söylemiyorsun . 7 0 Yanıtla
  • aragorn:
    hocam kıvam arttırıcı mavi haplarıda devlet karşılamalı reis 3 çocuk diyor ha ha ha 0 0 Yanıtla
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