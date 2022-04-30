Bakan Koca: Aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur - Son Dakika
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Bakan Koca: Aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

30.04.2022 20:47
Bakan Koca: Aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur" dedi.

Bakan Koca, aktif vaka sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisan'dan beri yaşanan senkronizasyon hatası, aktif vaka sayısının matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17 bin 259 dur. İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha 'ağır' ve Covid-19'la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz" ifadelerini kaydetti.


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Fahrettin Koca, Twitter, Nisan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Aktif vaka sayısı 17 bin 259'dur - Son Dakika


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