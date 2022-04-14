Bakan Koca: "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. - Son Dakika
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Bakan Koca: "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak.

14.04.2022 16:21

Bakan Koca: "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak.

Bakan Koca: "Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak"

-"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır"

-"Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz"

-"'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz"

SAKARYA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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Bilim Kurulu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. - Son Dakika


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