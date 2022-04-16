Bakan Koca'dan maske zorunluluğunun konuşulacağı Bilim Kurulu toplantısı öncesi "eski normal" mesajı - Son Dakika

Koronavirüs salgını 2 yılı aşkın süredir tüm dünyada etkili olurken aşılamanın yaygınlaşmasından sonra etkisini yavaş yavaş yitirdi. Pandemiyle mücadelede önemli bir iş çıkaran Türkiye'de ise salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler vaka sayılarının düşmesi ve koronavirüsün etkisini yitirmesiyle peyderpey kaldırılmaya başlandı.

MASKE ZORUNLULUĞU BİLİM KURULU'NDA

Bu kapsamda koronavirüs kısıtlamalarında en son HES kodu ve açık alanda maske kullanımı zorunluluğunu kaldıran Bilim Kurulu önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek. Toplantıda maske takma zorunluluğunun tamamen kaldırılması gündemde olacak.

"ÜÇ YIL ÖNCEKİNE ÇOK YAKLAŞTIK"

Bilim Kurulu toplantısı öncesi "eski normal" mesajı veren Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Nerde o eski Ramazanlar!' Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık." ifadelerini kullandı.