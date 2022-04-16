Bakan Koca'dan maske zorunluluğunun konuşulacağı Bilim Kurulu toplantısı öncesi "eski normal" mesajı - Son Dakika
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Bakan Koca'dan maske zorunluluğunun konuşulacağı Bilim Kurulu toplantısı öncesi "eski normal" mesajı

16.04.2022 19:15

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında sona gelinirken pandemiyi yavaş yavaş atlatan Türkiye'de bu hafta içi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Bilim Kurulu toplantısı yapılacak. Maske zorunluluğunun konuşulacağı toplantı öncesi Bakan Koca, "eski normal" mesajı vererek, "'Nerde o eski Ramazanlar!' Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık." dedi.

Koronavirüs salgını 2 yılı aşkın süredir tüm dünyada etkili olurken aşılamanın yaygınlaşmasından sonra etkisini yavaş yavaş yitirdi. Pandemiyle mücadelede önemli bir iş çıkaran Türkiye'de ise salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler vaka sayılarının düşmesi ve koronavirüsün etkisini yitirmesiyle peyderpey kaldırılmaya başlandı.

MASKE ZORUNLULUĞU BİLİM KURULU'NDA

Bu kapsamda koronavirüs kısıtlamalarında en son HES kodu ve açık alanda maske kullanımı zorunluluğunu kaldıran Bilim Kurulu önümüzdeki hafta yeniden bir araya gelecek. Toplantıda maske takma zorunluluğunun tamamen kaldırılması gündemde olacak.

"ÜÇ YIL ÖNCEKİNE ÇOK YAKLAŞTIK"

Bilim Kurulu toplantısı öncesi "eski normal" mesajı veren Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Nerde o eski Ramazanlar!' Ama en azından üç yıl öncekine çok yaklaştık." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan maske zorunluluğunun konuşulacağı Bilim Kurulu toplantısı öncesi 'eski normal' mesajı
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Son Dakika Sağlık Bakan Koca'dan maske zorunluluğunun konuşulacağı Bilim Kurulu toplantısı öncesi 'eski normal' mesajı - Son Dakika


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