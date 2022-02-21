Bakan Koca, DHA'nın Aziz Sancar ile yaptığı röportajı paylaştı:  Veriler Turkovac'ın etkili olduğunu gösteriyor - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın DHA muhabirlerine yaptığı "Şu andaki veriler Turkovac'ın çalıştığını, etkili olduğunu gösteriyor" açıklamasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Demirören Haber Ajansı muhabirlerinin Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ile yaptığı röportajı Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca, Sancar'ın Turkovac ile ilgili yaptığı "Şu andaki veriler TURKOVAC'ın çalıştığını, etkili olduğunu gösteriyor. Bana sorarsanız 3'üncü doz aşı olarak isteyen Turkovac'ı kullansın" açıklamalarını paylaşarak vatandaşları Turkovac aşısı olmaya davet etti.