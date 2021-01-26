Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur - Son Dakika
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Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur

Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur

26.01.2021 01:56

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir doktorun koronavirüsü yenen hastasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir doktorun koronavirüsü yenen hastasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İbrahim Emer isimli doktorun 42 gün sonra koronavirüsü yenen hastası için Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntıladı. Bakan Koca, alıntıladığı paylaşımın üstüne "Sağlık çalışanlarımızın verdikleri emek ve özveri sonucu iyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuz. Bizi mutlu eden sizin sağlığınıza kavuşmanız. Biz sağlık çalışanları olarak son hastamız iyileşene kadar çalışmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Haber: ?ANKARA,


Kaynak: DHA
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Fahrettin Koca, Medya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: İyileşen her hastamız en büyük motivasyonumuzdur - Son Dakika


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