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Bakan Koca: mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak - Son Dakika

Bakan Koca: mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak

03.11.2021 23:13
Bakan Koca: mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklamada bulundu. Sağlık çalışanlarının fazla çalışma süreleri ve nöbet düzenlemeleriyle ilgili durumu yakından takip ettiğini belirten Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde sizleri yakından ilgilendiren konularda bilgiler vermiştim. Netice alınıncaya kadar bu konuların takipçisi olacağım. Geçtiğimiz günlerde 81 ilimizin il sağlık müdürlüklerine gönderdiğim talimatla uygulamada karşılaştığımız fazla çalışma süreleri ve nöbet düzenlemelerinin yasal mevzuatımıza uygun ve insani koşullarda sürdürülmesini istedim. Çeşitli illerimizin il sağlık müdürlerinden ve hastane başhekimlerimizden aldığım bilgilerle durumu yakından takip ediyorum. En geniş anlamda sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olan çalışmalarımız da devam ediyor. Büyük emeklerle yetişen sağlık personelimizi hak ettiği ve elimizden gelenin en iyisiyle buluşturmak için düzenlemelerin tamamını yakından izliyor ve netice alacağımızı görüyorum" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMASIUzmanlık asistanlarının çalışma koşulları ile ilgili başlatılan çalışmanın yanında eğitimlerini de düzenleyen yeni ve geniş kapsamlı çalışmalar yapıldığını kaydeden Koca, yeni sağlık çalışanlarının atamalarının yapılacağını ve atamaların mülakat olmadan yalnızca KPSS sonuçlarına göre gerçekleştirileceğini açıkladı.Bakan Koca, Turkovac aşısının seri üretimi için gönüllülere ihtiyaç olduğunu anımsatarak, 18-59 yaş arası iki doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşların hatırlatma dozu için en yakın şehir hastanesinden, enabiz.saglik.gov.tr adresinden ya da e-nabız mobil uygulamasından gönüllü olabileceklerini bildirdi. 'MRNA AŞISI OLANLARA RİSK GRUPLARINA GÖRE HATIRLATMA DOZU UYGULANACAK'Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nda yeni kararlar alındığına işaret ederek, yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını bildirdi. Koca, şu açıklamada bulundu:

"mRNA aşısı olmuş olup ikinci dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup  kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar. 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ile gebelerin tam aşılı olmalarının son derece önemli olduğu bir kez daha vurgulanmıştır. İleri yaştaki vatandaşlarımız ve anne adaylarımızın aşıları eksik kalmamalı. Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür. Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. Bir doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, iki doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59'dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70'in üzerine çıkarılması gerekmektedir. Salgın sona ermeden ve toplumsal bağışıklık elde edilmeden tedbirlerden vazgeçilmemeli."


Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, mRNA, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca: mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak - Son Dakika
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