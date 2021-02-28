Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde - Son Dakika
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Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

28.02.2021 22:31

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının koronavirüsele mücadelede fedakarca çalışmasına ilişkin yaptığı paylaşımında "Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının koronavirüsele mücadelede fedakarca çalışmasına ilişkin yaptığı paylaşımında "Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından Sakarya'da çalışan 112 Acil Sağlık Personellerininin videosunu paylaştı. Paylaştığı videoda sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çeken Bakan Koca, "112 Acil Sağlık Hizmetine hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" notunu kaydetti.

Kaynak: DHA
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Fahrettin Koca, 112 Acil, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde - Son Dakika


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