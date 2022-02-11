Üye Girişi
Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıyı hatırlatın" uyarısı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıyı hatırlatın" uyarısı

11.02.2022 17:43
Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıyı hatırlatın" uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiç aşı olmayan ve günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının kendilerini daha çok üzdüğünü belirterek, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hiç aşı olmayan ve günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının kendilerini daha çok üzdüğünü belirterek, "Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın." uyarısında bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizden pozitif test haberi almak hepimizi üzüyor. Hiç aşı olmayanların, günü gelen hatırlatma dozunu yaptırmayanların hastalığı daha da çok üzüyor. Yakınlarınıza, zaman kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini hatırlatın. Hemen şimdi, bir telefon etmeye değmez mi?" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan 'aşıyı hatırlatın' uyarısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:46 Halil Falyalı ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu suikastları bağlantılı mı? Mustafa Söylemez'in avukatı konuştu
17:44 Altının kilogramı 794 bin liraya çıktı
17:43 Gülben Ergen itiraz edip engelledi! Erhan Çelik'in beraat kararı rafa kaldırıldı
17:40 Fransızların Macron'un karizmasını düzeltme uğraşı! Günler sonra gelen masa savunması şaşırttı
17:32 CHP'li Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" çıkışıyla ilgili konuştu: Bizim anlayışımızda zulme karşı çıkmamak da zulümdür
17:30 Beşiktaş'ta büyük zarar! Süper Lig'deki 15 takımın değerine bedel fatura
16:39 Bakan Dönmez'den elektrik zirvesi sonrası açılama: Uyarılarımızı yaptık
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:18 Arka Sokaklar'da bugün neler olacak? Engin Müdürün katilleri bulunacak mı?
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 18:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan "aşıyı hatırlatın" uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement